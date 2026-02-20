Bacteria Clostridium perfringens, depistată din nou în apa din Curtea de Argeș, potrivit analizelor DSP, anunță Alina Gorghiu

Noi analize ale DSP Argeș confirmă prezența bacteriei Clostridium perfringens în stația de tratare și în rețeaua de apă din Curtea de Argeș. Alina Gorghiu afirmă, pe pagina personală de Facebook, că problema nu este rezolvată și cere alocarea urgentă de fonduri.

Noile buletine de analiză realizate de Direcția de Sănătate Publică Argeș arată că bacteria Clostridium perfringens este prezentă atât la ieșirea din stația de tratare Cerbureni, cât și în rețeaua de distribuție a apei din municipiul Curtea de Argeș.

Informația a fost făcută publică de președintele PNL Argeș, Alina Gorghiu, pe pagina personală de Facebook.

„Confirmare oficială: bacteria este iar prezentă atât la stația de tratare Cerbureni, cât și în rețeaua de apă din Curtea de Argeș. Problema NU este rezolvată”, a transmis aceasta. Potrivit declarației sale, faptul că bacteria a fost depistată inclusiv la ieșirea din stația de tratare indică faptul că sursa contaminării nu a fost eliminată.

Alina Gorghiu susține că aproximativ 50.000 de locuitori ai orașului rămân expuși unui risc pentru sănătate, în condițiile în care situația persistă.

Într-o informare recentă, DSP Argeș a precizat că ultimele probe de apă prelevate din mai multe puncte relevante ale rețelei indică depășiri ale valorilor maxime admise pentru fier total, clor rezidual și turbiditate. Instituția a transmis că apa poate fi utilizată pentru uz menajer și igienă corporală, însă nu este potabilă.

Municipiul Curtea de Argeș se confruntă de mai mult timp cu dificultăți în asigurarea apei potabile. Problemele au apărut în contextul lucrărilor desfășurate la barajul Vidraru, care au afectat parametrii de alimentare.

În intervenția sa, Alina Gorghiu a adus în discuție și situația financiară a administrației locale. Ea afirmă că Primăria Curtea de Argeș are un excedent bugetar de peste 30 de milioane de lei, fonduri care ar fi putut fi direcționate către reparațiile urgente ale stației de tratare și ale rețelei de apă.

„Consilierii PSD și USR au refuzat să se prezinte la ședința Consiliului Local Curtea de Argeș, împiedicând formarea cvorumului, deși principalul punct pe ordinea de zi era exact alocarea excedentului bugetar către compania de apă Aquaterm, pentru finanțarea lucrărilor necesare”, a declarat liderul liberal. Potrivit acesteia, proiectul fusese inițiat de consilierii PNL pentru a accelera intervențiile necesare.

Gorghiu a mai susținut că absența de la ședință a blocat o soluție administrativă concretă, în timp ce populația orașului rămâne fără acces la apă potabilă. „Primarul are obligația să asigure finanțarea din bugetul local. Consilierii au obligația să fie prezenți și să voteze soluțiile. Argeșenii nu pot aștepta la nesfârșit”, a mai afirmat aceasta.

Administrația Națională „Apele Române” a transmis, la rândul său, precizări privind exploatarea acumulării Vidraru și alimentarea cu apă a municipiului. Instituția a arătat că nu are atribuții în furnizarea apei menajere și potabile către populație și nici în tratarea sau potabilizarea acesteia.

Potrivit reprezentanților ANAR, responsabilitatea pentru furnizarea apei și pentru investițiile în infrastructura de tratare revine operatorului local de apă, aflat în subordinea Consiliului Local Curtea de Argeș.

“Faptul că astăzi locuitorii oraşului Curtea de Argeş nu au acces la apă este responsabilitatea companiei locale aflate în subordonarea consiliului local care nu a mai realizat investiţii în propriile echipamente de peste 50 de ani”, arată ANAR.