Azerbaijan ia în calcul retragerea completă din Consiliul Europei, a declarat luni, 13 iulie, președintele Ilham Aliyev. Anunțul vine pe fondul tensiunilor dintre Baku și Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (PACE), după suspendarea drepturilor delegației azere, potricit pace.coe.int.

Declarațiile au fost făcute la Forumul Global Media de la Shusha, unde liderul azer a precizat că autoritățile nu discută doar despre suspendarea sau înghețarea participării la organizație, ci analizează inclusiv o retragere totală.

„Nu este vorba doar despre suspendarea sau înghețarea calității noastre de membru. Luăm în calcul fără echivoc părăsirea acestei structuri”, a declarat Ilham Aliyev.

Președintele Azerbaidjanului a susținut că secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, l-a contactat și i-a cerut să evite o astfel de decizie și să găsească o soluție pentru îmbunătățirea relațiilor.

„Secretarul general al Consiliului Europei m-a contactat și ne-a cerut să nu facem acest lucru și să găsim o cale pentru a îmbunătăți situația”, a afirmat Aliyev.

Azerbaijan este membru al Consiliului Europei din 25 ianuarie 2001. Organizația reunește în prezent 46 de state și are ca obiective centrale protejarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept.

Relațiile dintre Azerbaijan și instituțiile Consiliului Europei s-au deteriorat puternic după ce, în ianuarie 2024, PACE a decis să nu ratifice acreditările delegației parlamentare azere.

Adunarea a invocat neîndeplinirea unor angajamente majore asumate de Azerbaidjan în cadrul Consiliului Europei, precum și lipsa cooperării cu mecanismele de monitorizare ale organizației.

Baku a respins acuzațiile și a considerat măsura drept o decizie politică și discriminatorie. Delegația azeră a refuzat ulterior să mai participe la reuniunile PACE.

„Dacă nu avem drept de vot, de ce ar trebui să fim acolo?”, a declarat Aliyev.

Președintele azer a cerut restabilirea drepturilor delegației țării sale înainte de orice revenire la lucrările Adunării Parlamentare.

„Trebuie să restabilească drepturile de vot ale delegației noastre. După aceea, delegația azeră va reveni”, a spus liderul de la Baku.

Tensiunile au fost alimentate și de o rezoluție adoptată de PACE la 24 iunie 2026. Adunarea și-a exprimat îngrijorarea față de ceea ce a descris drept un climat de „reducere la tăcere a vocilor critice” în Azerbaidjan.

PACE a indicat măsuri legislative restrictive și presiuni asupra jurnaliștilor independenți, opoziției politice, societății civile și libertății de exprimare.

Autoritățile de la Baku resping criticile și susțin că deciziile adoptate în absența delegației azere sunt inacceptabile.

Aliyev a afirmat că Azerbaidjanul nu dorește o confruntare cu organizația europeană, dar consideră că țara este tratată în mod părtinitor.

Consiliul Europei este o organizație distinctă de Uniunea Europeană și supraveghează sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului și al Curții Europene a Drepturilor Omului.

O eventuală retragere a Azerbaijanului ar marca o nouă ruptură majoră între Baku și instituțiile europene pentru protecția drepturilor omului.

Pentru moment, Azerbaijanul rămâne membru cu drepturi depline al Consiliului Europei. Declarațiile lui Ilham Aliyev arată însă că Baku analizează deschis ieșirea din organizație dacă disputa privind reprezentarea sa în PACE nu va fi soluționată.