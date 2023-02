România se rupe complet de importurile de gaz rusesc. Acord istoric semnat în Azerbaijan

Gazele din Azerbaijan vor ajunge în România, prin Bulgaria, pe ruta Turcia, prin așa zisul ”coridor sudic”, cantitatea livrată fiind de un miliard de metri cubi.

Contractul va fi valabil pentru an de zile, începând cu data de 1 aprilie 2023 și va putea fi renegociat, în funcție de nevoile avute de țara noastră.

Ion Sterian, directorul Transgaz, a precizat că România se va putea rupe complet de importurile de gaze naturale din Rusia.

„Odată cu finalizarea construcției Turkstream 2, în Bulgaria și Serbia și devenind funcțional de la 1 ianuarie 2021, transportul de gaze pe Coridorul Transbalcanic, pe traseul clasic, cum veneau gazele din Rusia, s-a oprit. Atunci, în primăvara – vara anului 2021 ne-am gândit să transformăm Coridorul Transbalcanic. Am mers în delegații la Baku să le povestim la azeri despre ce e vorba, iar ulterior la turci. După am discutat cu bulgarii și am operaționalizat acest coridor, care în etapa asta, acum, se pot transporta prin el 3,5 miliarde de mc gaze naturale prin Negru Vodă și 1,5 miliarde mc prin Ruse-Giurgiu”, a declarat Ion Sterian.

Bulgaria mai trebuie să construiască o magistrală

Conform înțelegerii, vecinii bulgari mai trebuie să construiască încă 63 de kilometri de conductă magistrală, pentru ca întreg tronsonul de transport din Azerbaijan să fie operațional. În plus, volumul de gaze aimportate ar urma să crească de la 3.5 miliarde de metri cubi, la 15 miliarde de metri cubi.

Mai multe țări din Balcani sau estul Europei, vor beneficia de importurile de gaze naturale din Azerbaijan.

”Directorul Transgaz a purtat după discuții cu omologii săi din Slovacia, Ungaria și Polonia, în cadrul cărora le-a explicat de existența acestui coridor care este funcțional. După ce bulgarii vor finaliza gazoductul de 63 de kilometri care este în construcție se vor putea aduce gaze naturale azere în Europa, din Marea Caspică, cu un volum de 15 miliarde de mc, deci mai mare decât era inițial în Coridorul Transbalcanic”, mai afirmă șeful de la Transgaz.

Cum poate deveni România independentă energetic

Șeful Distrigaz a mai explicat și cum țara noastră poate deveni independentă în materie energetică.

În prezent, producția internă este de 9,3 miliarde metri cubi. După ce OMV Petrom va începe exploatarea în perimetrul Neptun Deep, din Marea Neagră, se vor mai extrage alte opt sau nouă miliarde de metri cubi, ceea ce va aduce România în poziția de a fi independentă energetic.