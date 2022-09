Directorul Transgaz, despre nepunerea în funcțiune a Nord Stream 1: „Înseamnă cu 30 mcm mai puțin gaz către UE pe zi prin această rută”

Directorul Transgaz a reiterat faptul că fluxurile de gaz prin Nord Stream 1 nu au fost reluate, neexistând o dată la care acestea vor fi repornite. Dată fiind situația, Ion Sterian vine cu o evaluare preliminară a stării de fapt.

Ion Sterian, despre efectele nepunerii în funcțiune a gazoductului Nord Stream 1

„Fluxurile prin NS1 nu s-au reluat de la oprirea din 31 august, ceea ce reprezintă cu 30 mcm mai puțin către UE pe zi prin această rută. De la această oprire, fluxurile au fost mai mici de la DE la IT prin CH, la AT, la CZ și prin CZ la SK, AT și IT. Fluxurile prin Turkstream către HU au fost mai mari, dar acum au revenit la normal.

S-a observat o ușoară creștere a debitelor de NO și GNL. În ansamblu, este totuși probabil ca rezultatele nete ale fluxurilor către UE să fie negative, ceea ce poate afecta rata de injectare în depozit, cu excepția cazului în care cererea este redusă”, a explicat directorul Transgaz, având drept referință datele furnizate de ENTSOG.

Reuniune ad-hoc a reprezentanților statelor membre UE în Grupul de coordonare a gazelor

Mai mult, Ion Sterian a sugerat crearea unui „Grup de coordonare ad-hoc pentru gaze” în cursul zilei de luni, 5 septembrie, context în care să fie discutate efectele stopării fluxurilor de gaze prin Nord Stream 1, dar și măsurile necesare de luat în această situație delicată.

„Ținând cont de faptul că vineri, 9 septembrie, este programat un Consiliu Energetic extraordinar și că reuniunile pregătitoare pentru această întâlnire (Coreper) ar trebui să aibă loc miercuri, 7 septembrie, revizuim programul pentru alte reuniuni ale grupului de coordonare din zilele următoare. Este posibil ca planificarea să fie adaptată dinamic în următoarele ore sau zile. Între timp, rămânem disponibili pentru contact în orice moment, inclusiv în weekend”, le-a transmis directorul Transgaz Ion Sterian reprezentanților statelor membre UE în Grupul de coordonare a gazelor, printr-un comunicat de presă.