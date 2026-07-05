Avocatul lui Viorel Pașca contestă acuzațiile DIICOT

În urma acuzațiilor formulate de procurorii DIICOT, avocatul lui Viorel Pașca, Răzvan Doseanu, a contestat datele prezentate și a susținut că nu toate persoanele preluate de autorități din locuințele familiei Pașca aveau dizabilități psihice. De asemenea, acesta a pus sub semnul întrebării numărul persoanelor considerate victime în dosar.

Cazul a intrat în atenția publică după intervenția autorităților la imobilele administrate de familia Pașca. Potrivit procurorilor, gruparea ar fi exploatat persoane vulnerabile sub pretextul îngrijirii lor.

În referatul DIICOT sunt menționate cel puțin 210 victime, iar anchetatorii susțin că, de-a lungul anilor, peste 3.300 de persoane ar fi trecut prin aceste locuințe.

Procurorii susțin că persoanele erau selectate în funcție de vulnerabilitate și de posibilitatea obținerii unor venituri, precum pensii, indemnizații sau alte beneficii.

În documentele anchetei se arată că, „în măsura în care persoanele nu se potriveau acestui profil favorabil exploatării”, acestea nu ar fi fost primite.

De cealaltă parte, avocatul lui Viorel Pașca contestă modul în care au fost formulate acuzațiile și cere clarificări privind persoanele considerate victime în dosar.

„Din cele 409 persoane luate de autorități de la locuințele familiei Viorel Pașca, doar la 128 de persoane s-au constatat dizabilități psihice de diferite tipuri și grade, constatate în urma verificării actelor medicale și a schemelor de tratament medicamentos („medicamentele alea date după culori, conform unora”), dar și din constatările rezultate din consulturile medicale efectuate de medicii D.S.U., a evaluării psihologilor și medicilor psihiatri și în urma examinării medico-legale a medicilor legiști. (Presupun că s-au făcut evaluările într-o zi – în 30 iunie 2026).

Tot nu am înțeles: pe restul de 281 de persoane cu discernământ, care stăteau „nesechestrate” acolo și nu voiau să plece, de ce i-au luat?”, a scris Răzvan Doseanu pe Facebook.

Avocatul face referire și la formularea din referatul procurorilor privind cele 210 presupuse victime.

„Conform referatului cu propunere de arestare preventivă diseminat pe surse mass-mediei din România, familia Pașca și complicii sunt acuzați că «au comis infracțiunea de trafic de persoane în perioada 2020–iunie 2026, când au recrutat cel puțin 210 persoane cu dizabilități psihice (NEINDIVIDUALIZATE PÂNĂ LA ACEST MOMENT), pe care le-au adăpostit, sub pretextul îngrijirii acestora…» (am citat din referat).

Deci arestarea preventivă se cere pentru o infracțiune cu 210 victime neindividualizate…

Ajutați-mă, vă rog, să înțeleg și eu, că nu știu pe ce să formulez apărarea”, a mai spus acesta.

Ulterior, Răzvan Doseanu a făcut un apel către personalul medical care a avut contact cu persoanele aflate în locuințele lui Viorel Pașca, cerând mărturii și documente.

„Am rugămintea pentru MEDICII, ASISTENTELE care au lucrat sau au făcut voluntariat ori care au contribuit în orice mod, din punct de vedere medical, pentru bolnavii de la locuințele domnului Viorel Pașca, să trimită în scris un punct de vedere real privind experiența lor acolo, eventual însoțit și de dovezi privind competențele medicale, contracte de muncă sau de voluntariat etc. (scrieți tot ce a fost bine și tot ce a fost rău)”, a arătat avocatul.