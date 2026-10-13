Echipa de avocați care îl reprezintă pe oligarhul rus Roman Abramovici a respins ferm orice acuzație de evaziune fiscală adusă clientului lor. Reacția a fost transmisă pentru agenția de presă AFP, în urma unei investigații jurnalistice realizate de postul public britanic BBC. Ancheta susține că ar fi fost falsificate documente oficiale pentru a ascunde active de valoare mare și pentru a sprijini o firmă a omului de afaceri să evite plata taxelor și impozitelor.

Reprezentanții legali ai miliardarului rus susțin că nu există dovezi clare care să îl incrimineze direct pe clientul lor în legătură cu neregulile descoperite.

„Nu s-a prezentat nicio dovadă care să demonstreze că domnul Abramovici avea cunoştinţă de falsificarea sau antidatarea vreunui document, că ar fi autorizat sau ordonat aceste fapte, iar acesta neagă că ar fi comis fraude fiscale sau că şi-ar fi ascuns averea”, a precizat firma de avocatură Kobre & Kim. „Domnul Abramovitch neagă orice vină. El nu a fost implicat în gestionarea zilnică a societăţilor în cauză”, precizează avocaţii săi.

Potrivit informațiilor difuzate de BBC, superiahturi, avioane private și proprietăți imobiliare de lux, printre care un apartament situat în Londra și un conac din regiunea Sussex, ar fi fost eliminate din registrele contabile. Valoarea totală a acestor bunuri se ridică la 672 de milioane de dolari, respectiv 601 milioane de euro. Aceste active figurau inițial în conturile din anul 2003 ale unei companii înregistrate de oligarh în Cipru, fiind aprobate ulterior în anul 2006 de firma de audit Deloitte.

Investigația difuzată în cadrul emisiunii Panorama susține de asemenea că apropiații omului de afaceri ar fi tăinuit față de autoritățile din Cipru activele deținute prin intermediul altor două firme. Acestea controlau sume uriașe, de aproape două miliarde, respectiv peste zece miliarde de dolari.

Conform datelor oferite de postul britanic, pentru realizarea acestor operațiuni au fost utilizate documente antedatate. Acțiunea s-ar fi derulat cu sprijinul companiei MeritServus, entitate care până în anul 2005 s-a aflat în proprietatea Deloitte, unul dintre liderii globali din domeniul consultanței financiare. Jurnaliștii britanici s-au bazat pe o scurgere masivă de date care acoperă o perioadă cuprinsă între anii 1995 și 2022. Contactată pentru un punct de vedere, filiala din Cipru a Deloitte a transmis că a „acţionat în conformitate cu legile aplicabile”, refuzând să ofere alte detalii.

Numele fostului patron al echipei de fotbal Chelsea Londra a fost implicat anterior și în alte dezvăluiri financiare. În anul 2023, o investigație realizată de ziarul The Guardian arăta că active în valoare de câteva miliarde de dolari au fost trecute pe numele copiilor oligarhului, chiar înainte ca sancțiunile internaționale să fie aplicate ca urmare a invaziei ruse din Ucraina. Marea Britanie a decis ulterior înghețarea activelor sale, invocând legăturile strânse pe care miliardarul le are cu conducerea de la Kremlin.

În acest context, omul de afaceri a fost constrâns să renunțe la clubul Chelsea, tranzacția fiind finalizată în anul 2022 către un consorțiu condus de investitorul american Todd Boehly. Suma rezultată în urma vânzării, estimată la aproape trei miliarde de euro, adică 2,5 miliarde de lire sterline, este blocată într-un cont din Marea Britanie. Autoritățile britanice intenționează ca aceste fonduri să fie direcționate către Ucraina ca donație, în timp ce miliardarul rus solicită mai multă libertate în stabilirea modului în care vor fi folosiți banii.