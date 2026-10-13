Președintele american Donald Trump a evaluat marți, la Washington, șansele partidului său pentru viitoarele alegeri legislative de la jumătatea mandatului, programate pentru data de 3 noiembrie. Liderul de la Casa Albă a recunoscut că misiunea formațiunii republicane de a-și menține controlul actual în ambele camere ale Congresului va fi una extrem de complicată, conform AFP.

Întrebat direct de către un jurnalist dacă consideră că va fi mai greu pentru republicani să își păstreze majoritatea în Camera Reprezentanților sau în Senat, șeful statului american a evitat să facă o diferențiere clară între cele două scrutinuri.

„Aş spune că e la fel”, a răspuns preşedintele american unui jurnalist care l-a întrebat dacă va fi mai dificil pentru republicani să păstreze controlul asupra Camerei Reprezentanţilor sau asupra Senatului.

În cadrul intervenției sale de dinaintea plecării într-un turneu electoral amplu în vestul Statelor Unite, liderul american a adus în discuție dinamica tradițională a acestor alegeri. El a punctat faptul că, din punct de vedere istoric, partidul aflat la putere se confruntă aproape întotdeauna cu dificultăți majore în încercarea de a-și menține pozițiile din Senat și din Camera Reprezentanților.

În acest tip de scrutin, „dintr-un motiv sau altul, preşedintele în exerciţiu, oricât de bun ar părea să fie - nimeni nu a făcut ce am făcut eu, nimeni, nici pe departe - are un dezavantaj enorm”, a insistat Donald Trump înainte de a pleca spre serie de mitinguri electorale în vestul ţării, în Alaska, Nevada, Arizona şi Montana.

Cu toate acestea, șeful executivului de la Washington s-a arătat optimist în privința mobilizării electoratului conservator și a subliniat că implicarea sa directă în evenimentele de amploare din diverse state va schimba balanța în favoarea formațiunii sale.

„Dar eu fac campanie şi organizez mitinguri” şi „nivelul de entuziasm pentru Partidul Republican este în puternică creştere”, a afirmat el.

Perspectivele electorale rămân totuși complicate pentru tabăra republicană. Cele mai multe cercetări sociologice indică posibilitatea pierderii controlului asupra Congresului de către republicani, un factor determinant fiind nemulțumirea populației față de evoluția prețurilor, în special din cauza majorărilor înregistrate la carburanți. Totuși, competiția pentru Senat este proiectată ca fiind mult mai strânsă comparativ cu cea pentru Camera Reprezentanților.

Datele furnizate de modelul de analiză Decision Desk HQ arată o ușoară favorabilitate pentru democrați. Aceștia au o șansă de 56% să preia Senatul la limită, obținând 51 de locuri din totalul de 100. În ceea ce privește Camera Reprezentanților, opoziția democrată are o șansă de 77% să obțină majoritatea, fiind estimată la 235 de locuri din cele 435 puse în joc.

Pierderea majorității în oricare dintre cele două camere ale Congresului ar reprezenta un obstacol major pentru agenda politică a Casei Albe. O eventuală victorie a opoziției democrate ar schimba radical echilibrul de putere de la Washington pentru următorii doi ani.

Într-un astfel de scenariu, democrații ar obține pârghiile necesare pentru a bloca proiectele legislative ale administrației și ar putea iniția o serie de anchete parlamentare vizându-i pe președinte și pe colaboratorii săi apropiați, pe care îi acuză de diverse fapte de corupție.