Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează conducătorii auto că sistemul informatic TollRo se confruntă vineri cu disfuncționalități temporare. Echipele de specialitate desfășoară în prezent intervenții pentru remedierea defecțiunilor apărute la nivelul platformei. Reprezentanții instituției dau asigurări că șoferii afectați de aceste probleme nu vor avea de suferit din punct de vedere financiar.

Până la rezolvarea completă a incidentelor tehnice, persoanele care nu reușesc să cumpere taxa de drum nu vor primi sancțiuni contravenționale. Măsura se aplică direct pentru toate situațiile provocate de indisponibilitatea sistemului.

„CNAIR informează utilizatorii că în acest moment platforma TollRo înregistrează disfuncţionalităţi temporare. Precizăm că echipele tehnice lucrează la remedierea incidentelor constatate. Subliniem că până la remedierea incidentelor tehnice, CNAIR nu va aplica sancţiuni pentru utilizatorii care nu au putut achiziţiona Toll pe perioada disfuncţionalităţilor apărute”, arată, CNAIR într-un comunicat de presă, vineri.

Modul de acțiune în cazul în care sistemul tehnic întâmpină defecțiuni este reglementat prin cadrul normativ în vigoare, iar plata tarifului datorat se va calcula ulterior, fără costuri suplimentare pentru utilizatori.

„Art. 9 alin. (4) din Norme: În cazul unei disfuncţionalităţi a STRR sau a mijloacelor automate de control, indiferent de cauza acesteia, vehiculele pentru care, la momentul disfuncţionalităţii, există un OBE activ, o sesiune de tarifare activă în aplicaţia mobilă sau un tichet de rută valabil nu se înregistrează în STRR ca aflate în situaţie de neplată a TollRo pentru intervalul disfuncţionalităţii, iar TollRo aferent se stabileşte ulterior, pe baza datelor disponibile, fără cheltuieli suplimentare în sarcina utilizatorului. CNAIR asigură funcţionarea STRR în condiţii de avarie şi publică de îndată, pe pagina proprie de internet şi în aplicaţia mobilă, informarea privind disfuncţionalitatea şi intervalul acesteia.”

Această situație survine la scurt timp după o altă întrerupere a platformei. Compania informase la începutul săptămânii că defecțiunile identificate în data de 1 octombrie au fost remediate, iar sistemul revenise la parametrii obișnuiți de funcționare marți, 6 octombrie.

Conducerea instituției a precizat că pot apărea accidental disfuncționalități sporadice și a reiterat faptul că șoferii sunt protejați de sancțiuni ori de câte ori erorile sunt cauzate de infrastructura tehnică.

„Niciun utilizator nu va fi amendat, în măsura în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu poate accesa sau utiliza aplicaţia, iar acest aspect se aplică pe toată durata de existenţă a sistemului TollRo”, susţinea în data de 6 octombrie conducerea CNAIR.

În condiții normale de funcționare, conducătorii auto au la dispoziție două variante principale pentru a achita tariful de drum:

Prima opțiune este reprezentată de tichetul de rută, care presupune efectuarea plății în avans pentru un itinerar stabilit înainte de plecarea în cursă.

A doua opțiune constă în deschiderea unei sesiuni de tarifare prin intermediul aplicației mobile TollRo, caz în care traseul parcurs este monitorizat direct prin aplicație, iar contravaloarea acestuia se retrage automat din portofelul electronic al utilizatorului.