Testul auto pe care și șoferii experimentați îl pică. Când trebuie un conducător auto să acorde prioritate

Cel mai important pas pentru cei care vor să obțină permisul de conducere este să se pregătească foarte bine din punct de vedere teoretic. Există destul de multe teste auto care îi pun în dificultate chiar și pe cei mai experimentați conducători auto. Fiecare detaliu și semn de circulație trebuie analizate foarte bine înainte de a da un răspuns.

Întrebarea este dacă mașina roșie are voie sau nu să facă dreapta în imaginea prezentată. Multe persoane poate ar spune că nu are voie pentru că trebuie să respecte semnificația indicatorului rutier, dar răspunsul corect este că mașina roșie poate să facă dreapta. Legislația rutieră spune că mai presus de indicatoarele rutiere trebuie respecte indicațiile semaforului. Astfel, având verde intermitent la dreapta, mașina roșie are voie să treacă, potrivit Cancan.ro.

Cum se acordă prioritatea

O altă problemă cu care se confruntă mai mulți conducători auto este că nu știu când trebuie să acorde prioritate, iar acest lucru a condus la producerea multor accidente. Este important de precizat că în aplicarea regulilor de prioritate și de acordare a priorității nu se face niciun fel de deosebire între vehicule. Acest lucru înseamnă că un șofer va acorda prioritate dacă este cazul și unei biciclete, unui vehicul cu tracțiune animală sau unui vehicul tras sau împins.

În Ordonanța de Urgență 195/2002 este explicat faptul că acordarea priorității este obligaţia oricărui participant la trafic de a nu-și continua deplasarea sau de a nu efectua orice altă manevră, dacă prin acestea îi obligă pe ceilalţi participanţi la trafic care au prioritate de trecere să își modifice brusc direcţia sau viteza de deplasare ori să oprească (art. 6 pct. 1 din OUG). Este situația inversă priorității, deoarece atunci când două vehicule care își intersectează traiectoriile sau când nu pot trece ambele în același timp, unul are prioritate iar celălalt pierde prioritatea.