Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a organizat joi, 8 octombrie, la Pașcani, o întâlnire cu autoritățile locale, parlamentarii, primarii de pe traseu și constructorul tronsonului Moțca–Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii A8. Discuțiile au vizat facilitarea accesului pe teren pentru investigațiile necesare în etapa de proiectare și reducerea impactului asupra proprietăților și comunităților din zonă.

Înainte de începerea lucrărilor de construcție, pe traseul viitoarei autostrăzi trebuie continuate cercetările arheologice. În paralel, sunt necesare soluții pentru accesul echipelor în teren și pentru organizarea intervențiilor astfel încât acestea să țină cont de activitățile proprietarilor și de calendarul recoltării culturilor.

Potrivit CNIR, în perioada următoare va continua diagnosticul arheologic intruziv, realizat prin secțiuni de sondaj. Investigațiile vor fi completate în zonele cercetate doar parțial, iar siturile nou identificate vor fi delimitate.

Vor fi cercetate și siturile arheologice cunoscute din studiul de fezabilitate. Aceste etape sunt necesare pentru obținerea descărcării de sarcină arheologică și pentru pregătirea amplasamentului în vederea lucrărilor de construcție.

Întâlnirea de la sediul Primăriei Pașcani a inclus prezentarea stadiului contractului de proiectare și execuție și identificarea soluțiilor care să permită desfășurarea investigațiilor pe traseu.

Unul dintre subiectele discutate a fost limitarea efectelor lucrărilor pregătitoare asupra comunităților și proprietăților din localitățile traversate de autostradă.

CNIR a precizat că informarea proprietarilor și a persoanelor care folosesc terenurile, precum și coordonarea intervențiilor cu perioada recoltării culturilor, sunt importante pentru desfășurarea investigațiilor.

Compania a transmis că sprijină constructorul în derularea contractului și în pregătirea etapelor necesare începerii lucrărilor, în colaborare cu autoritățile locale.

Constructorul tronsonului este asocierea SA&PE Construct – lider –, Tehnostrade, Spedition UMB și Euro-Asfalt. Reprezentanții acesteia au evidențiat importanța investiției pentru dezvoltarea economică a regiunii și conectarea Moldovei la rețeaua de autostrăzi.

În cadrul contractului, un segment de 5,5 kilometri urmează să fie realizat cu prioritate, în cel mult 12 luni. Acesta este prevăzut pentru a asigura legătura dintre secțiunea Leghin–Târgu Neamț a A8 și DN2, respectiv Autostrada Moldovei A7, în zona Pașcani.

Prioritizarea segmentului are rolul de a permite conectarea celor două autostrăzi înainte de finalizarea întregului tronson Moțca–Târgu Frumos.

Tronsonul Târgu Neamț (Moțca)–Târgu Frumos are o lungime de 27 de kilometri. Proiectul prevede construirea a 36 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de 8,5 kilometri, a patru tuneluri, care vor însuma 1,7 kilometri, și a trei noduri rutiere, la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos.

Contractul de proiectare și execuție, semnat la 28 mai 2026, are o valoare de 4,87 miliarde de lei, fără TVA, și o durată totală de 46 de luni. Din acest interval, 10 luni sunt alocate proiectării, iar 36 de luni execuției lucrărilor.

Finanțarea este asigurată prin programul european Security Action for Europe (SAFE). Contractul pentru tronsonul Moțca–Târgu Frumos este primul contract de pe Autostrada A8 finanțat prin acest program.