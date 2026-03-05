Autostrada A13 Brașov - Bacău, în linie dreaptă. A anunțat semnarea certificatului: Un moment esențial

Președintele CJ Brașov, Adrian Veștea, a anunțat, pe Facebook, că a semnat certificatul de urbanism pentru segmentul autostrăzii A13 Brașov - Bacău, pregătind, astfel, terenul pentru studiul de fezabilitate și continuarea proiectului care va lega Transilvania de Moldova.

Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a anunțat semnarea certificatului de urbanism pentru sectorul viitoarei autostrăzi A13 aflat pe teritoriul județului. Documentul reprezintă o etapă administrativă obligatorie în procesul de pregătire al proiectului.

„Astăzi am semnat Certificatul de Urbanism pentru segmentul viitoarei autostrăzi aflat pe teritoriul județului nostru. Este un moment esențial, care înseamnă accelerarea acestui proiect de infrastructură rutieră vital pentru inima țării”, a transmis Adrian Veștea.

Certificatul, potrivit președintelui CJ Brașov, permite trecerea la etapele tehnice care vor defini caracteristicile concrete ale investiției. Următoarea fază este întocmirea studiului de fezabilitate , realizat pe baza avizelor și acordurilor emise de autoritățile competente. „”, a detaliat Veștea.

Aprobarea studiului de fezabilitate va stabili indicatorii tehnico-economici și va permite demararea procedurilor de expropriere a terenurilor și obținerea Autorizației de Construire. „Prin aprobarea SF-ului se vor stabili indicatorii tehnico-economici ai investiției și se poate avansa către etapa de expropriere a terenurilor și apoi de obținere a Autorizației de Construire”, a completat șeful administrației județene.

Sectorul A13 din Brașov are o lungime de aproximativ 37 de kilometri. Traseul pornește din zona Codlea și traversează localitățile Hălchiu, Brașov, Bod, Sânpetru, Hărman, Prejmer și Teliu, continuând apoi în județul Covasna.

Un punct strategic al proiectului va fi nodul rutier de mare viteză de la Codlea, care va conecta A13 cu tronsonul Sibiu - Făgăraș - Brașov, aflat în execuție, și cu viitoarea autostradă A3 București–Brașov. „La Codlea va fi construit un nod de mare viteză care va deveni punctul strategic unde A13 Brașov - Bacău se va conecta cu tronsonul Sibiu - Făgăraș - Brașov, aflat în execuție, precum și cu viitoarea A3 (București - Brașov)”, a explicat Veștea.

Traseul din județul Brașov a fost stabilit după consultări cu autoritățile locale și cu proiectantul. „Apreciez demersurile Companiei Naționale de Investiții Rutiere care împreună cu firma de proiectare a lucrat îndeaproape cu primarii celor opt localități pentru a găsi traseul optim, protejând zonele locuite și rezervațiile naturale”, a transmis președintele CJ Brașov.

Autostrada A13 este gândită ca o rută transcarpatică, care va traversa Carpații Orientali și va realiza o legătură rapidă între centrul țării și Moldova, unde se va conecta cu autostrada A7. Lungimea totală estimată a autostrăzii depășește 150 de kilometri.

Proiectul este coordonat de Compania Națională de Investiții Rutiere, instituția responsabilă de implementarea marilor autostrăzi din România. Studiul de fezabilitate va stabili traseul final, soluțiile tehnice și costurile proiectului.

Adrian Veștea a subliniat importanța continuării etapelor tehnice înainte de lansarea lucrărilor. „Le mulțumesc tuturor colegilor pentru implicare. Susținem total demersurile CNIR pentru a ajunge cât mai repede la etapa de execuție”, a transmis el.

Președintele Consiliului Județean Brașov a mai adăugat că proiectul A13 este esențial pentru dezvoltarea regiunii și pentru conectarea Brașovului la principalele coridoare de transport ale țării. „Brașovul merită o infrastructură modernă, sigură și rapidă, care să ne conecteze cu întreaga țară”, a încheiat Veștea.