Aurul, polonezii și cinematografia contemporană. Filmul regizorului Bohdan Poreba este unul dintre cele mai frumoase din colaborarea româno-poloneză.

Aurul Poloniei, Guvernul, militarii și mulți civili polonezi au ajuns în România, care era vecină cu Polonia, după 1 septembrie 1939.Alungați de nemți și ruși. Mai ales după ce și Stalin a ocupat partea sa din Polonia în virtutea cu Hitler. Pactului URSS - Germania, cunoscut ca Ribbentrop-Molotov. Aici, polonezii nu s-au prea comportat cum trebuie. Găzduiți la Craiova, oficialii polonezi au fost supărați că nu au fost primiți cu onoruri și drapele, deși ei atunci erau simpli refugiați. O istorie tristă.

În plus, arhivele românești din Craiova arată mărturiile deselor beții și bătăi cu poliția Craiovei ale polonezilor. Civilii au fost așezați la Târgu Jiu. Românii au reținut două tone de aur, ascunse la Govora sau Olănești. Ca să poată fi suportată hrana refugiaților, cheltuiala cu transportul lor, școlarizarea copiilor.

România și-a pierdut premierul, pe Armand Călinescu, executat de legionari în 1939, sovieticii au invadat Polonia. Se prea poate ca tezaurul polonez să fi ajuns mai degrabă la Stalin dacă nu era evacuat prin România. Asta se poate vedea fiindcă sovieticii au forțat guvernul polonez după 1945 să ceară aurul polonez care era bine păstrat de Aliați. Aliații însă l-au înapoiat atunci când au constatat că Polonia a avut o conducere comunistă mai blândă. Cât privește aurul din România, el a ajuns după 1945, în Polonia, mult mai repede decât celălalt evacuat pe la Constanța. Numai România a rămas cu recunoștința civililor polonezi și fără decontarea cheltuielilor făcute.

Cel mai ușor ca să îți aduci aminte de modul cum polonezii și-au salvat tezaurul Băncii Naționale de sub amenințarea nazistă văzând filmul „Trenul de Aur” . Cu Mitică Popescu într-un rol magistral. Filmul s-a bazat pe scenariul lui Ioan Grigorescu și întâmplările sunt reale. Mai puțin ideea sabotajului, a celui de al doilea tren sau încercarea naziștilor de a captura trenul. Aurul Poloniei.

Filmul românesc nu are scena de biserică și nuntă unde comisarul Munteanu, jucat de Mitică Popescu îi găsește pe mecanicii Gheorghe și Panait, care erau cuscri. Nu-și explică nimeni de ce la filmare, Gheorghe jucat de Mircea Albulescu are cocarda în piept. Are în schimb apariția celebrului căpitan britanic Robert E Brett care, comandând petrolierul HMS Eocene (construit în 1922), venit de la Baku, a fugit noaptea spre Constantinopol, după ce îmbarcase aurul polonez, urmărit de NMS Marsuinul, NMS Delfinul și NMS Rechinul, submarinele regale românești pentru a ajunge la Constantinopol în siguranță.

Robert E Brett a murit în 1981, la Sidney, obituarul său apărând chiar și în prestigiosul New York Times. Nu numai pentru tezaurul polonez ci și pentru faptul că Brett și HMS Eocene au făcut multe servicii Royal Navy. Brett a preluat alte nave iar HMS Eocene, cu un alt căpitan, Wilcox va fi scufundat de către submarinul german U 431, pe ruta Alexandria-Tobruk, nu departe de Bardia în Libia de azi, pe 20 mai 1942. Adică la aproape 3 ani de când salvase aurul Poloniei.