Audi Q6 e-tron: experiența surprinzătoare în care automobilul devine o platformă pentru personalitatea fiecăruia

Un automobil poate fi o experiență diferită pentru fiecare persoană. Audi Q6 e-tron nu este doar un SUV electric premium în gama Audi. Este modelul care marchează începutul unei noi etape și o transformare în ceea ce privește confortul, tehnologia și autonomia, un mix pentru cei care apreciază un road trip liniștit și care caută să descopere confortul și frumusețea nuei mașini.

Audi Q6 e-tron este primul Audi de serie construit pe platforma Premium Platform Electric, dezvoltată special pentru mașini electrice premium. De aici pornesc cele mai importante promisiuni ale modelului: tehnologie mai bine integrată, confort mai bun pentru drumuri lungi, încărcare rapidă și autonomie suficientă pentru ca utilizarea zilnică a unei mașini electrice să devină mai simplă.

Am descoperit toate acestea într-un road trip de două zile într-una dintre cele mai surprinzătoare destinații ale Europei, Cadzand-Bad în Olanda. Pentru că Olanda poate fi pentru fiecare o destinație diferită, la fel cum este și Audi Q6 e-tron. Un loc al distracției, o incursiune relaxată la mare, lalele sau experiențe urbane premium.

Platforma PPE este baza pe care Audi construiește noua generație de modele electrice. Pentru Q6 e-tron, asta înseamnă o arhitectură dedicată, nu o adaptare a unei mașini convenționale la propulsie electrică.

Bateria este integrată în podea, spațiul interior este folosit mai eficient, iar componentele electrice și electronice sunt gândite să lucreze împreună.

Rezultatul este o mașină care nu încearcă doar să adauge un motor electric într-un SUV premium, ci să construiască întreaga experiență în jurul propulsiei electrice.

Audi Q6 e-tron rămâne fără îndoială 100% un Audi, cu semnele recognoscibile ale mărcii, designul cunoscut și linii de design fine, premium și de calitate.

Dar o mașină poate fi studiată din exterior, dar cea mai mare parte a timpului o petrecem la volan sau ca pasageri. Plajele Țărilor de Jos au oferit scenariul perfect pentru a înțelege că îmbinarea rafinată dintre tehnologie, eleganță și simplitate contează cel mai mult în interior.

Interiorul lui Audi Q6 e-tron este construit în jurul ideii de „Digital Stage”. În fața șoferului se află un display panoramic curbat OLED, format din Audi virtual cockpit de 11,9 inci și ecranul MMI touch de 14,5 inci. Pasagerul din față poate avea, la rândul lui, un display separat de 10,9 inci.

Dar partea importantă nu este doar numărul ecranelor. Ideea este ca informațiile să fie mai clare, mai ușor de citit și mai bine așezate în câmpul vizual al șoferului.

Ecranul principal îndreptat spre șofer oferă informațiile clar și e ușor de accesat. În plus, e completat de un heads up display cu realitate augmentată care proiectează informații precum, viteza, semnele de circulație, indicațiile de navigație sau sistemele de asistență direct pe parbriz. Astfel, confortul stă în simplitate. Informațiile de bază sunt direct în fața ochilor, în timp ce mașina e un spațiu de relaxare și entertainment.

Semnătura luminoasă digitală este o premieră mondială pentru segment. Stopurile OLED de generația a doua comunică inclusiv prin funcții Car-to-X, transmițând informații către alte vehicule despre frânare bruscă sau condiții de drum periculoase.

Într-o mașină electrică premium, confortul nu mai înseamnă doar materiale bune sau scaune bine desenate. Înseamnă liniște, spațiu, ergonomie, modul în care sunt afișate informațiile și felul în care tehnologia reduce efortul șoferului.

Audi Q6 e-tron are un ampatament de 2.899 mm, ceea ce contribuie la spațiul pentru pasagerii din spate. Lipsa tunelului central ajută și ea la confortul locului din mijloc, iar portbagajul are 526 de litri, cu posibilitatea de extindere până la 1.529 de litri prin rabatarea banchetei.

La acestea se adaugă un frunk de 64 de litri, util pentru cabluri de încărcare sau bagaje mici. Este genul de detaliu care contează în folosirea de zi cu zi, mai ales pentru o mașină gândită și pentru drumuri lungi.

La drum lung, timp de mai bine de 200 de kilometri de-a lungul coastei Țărilor de Jos, Audi Q6 e-tron a fost o experiență rafinată în interior. Scaunele au fost confortabile, comenzile de pe ecranul principal au fost simplu de înțeles, iar pasagerul a putut folosi ecranul secundar fără a deranja. Fie prin instalarea Spotify și conectarea sa la căști, fără a deranja experiența șoferului, fie prin jocuri care pot fi instalate pentru relaxare într-un road trip îndelungat.

Materialele din interior folosesc textile Softwrap și componente reciclate, iar designul cabinei urmează o logică spațială gândită în trei dimensiuni, nu doar plată, ca la modelele clasice.

Sistemul audio este semnat Bang & Olufsen, cu 22 de difuzoare și o putere totală de 830W.

Pentru mulți șoferi, întrebarea despre o mașină electrică începe cu autonomia. Dar, în practică, la fel de important este cât de repede poți încărca bateria atunci când ai nevoie.

Audi Q6 e-tron poate încărca la o putere maximă de 270 kW la o stație High Power Charging compatibilă. În aceste condiții, bateria poate ajunge de la 10% la 80% în aproximativ 21 de minute.

Audi menționează și posibilitatea recuperării a până la 255 km de autonomie în aproximativ 10 minute, în condiții optime de încărcare.

Am condus Audi Q6 e-tron pe autostradă, pe străzi naționale, dar și pe străzi înguste ale satelor olandeze. La o viteză de croazieră de 100-110 km/h, am reușit să ajungem la un consum de aproximativ 19,5 kwH la o sută de kilometri, ceea ce nu a creat în niciun moment panica de încărcare, uneori asociată automobilelor electrică.

Asta schimbă modul în care este planificat un drum lung. O pauză scurtă pentru cafea poate deveni suficientă pentru ca mașina să recupereze o autonomie relevantă, iar anxietatea legată de încărcare devine mai mică.

Audi Q6 e-tron este un SUV electric care încearcă să rezolve una dintre cele mai mari întrebări ale mobilității electrice: cum faci ca tehnologia să nu fie complicată, ci firească?

Pentru că un automobil trebuie să fie o experiență senzorială diferită pentru fiecare. Pentru omul care apreciază un stil de condus sportiv, pentru familia cu copii, pentru relaxarea din vacanță. Automobilul nu este un singur lucru.

Suspensia adaptabilă cu control automat al înălțimii ajustează comportamentul mașinii în funcție de stilul de condus, de la un mod confortabil pentru drumuri lungi până la unul mai ferm, orientat spre dinamism. Chiar și sunetul motorului electric este reglabil prin e-tron Sportsound, discret în mod normal, dar mai prezent atunci când șoferul alege un mod de condus sportiv.

Ce am apreciat și te surprinde este confortul extrem pe care-l oferă mașina în funcție de modurile alese. O mașină puternică, ce-ți permite reprize de accelerație energice, dar care rămâne profund confortabilă la drum lung. Un mix premium.