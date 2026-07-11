Organizatorii Beach, Please! au anunțat lansarea campaniei de pre-sale pentru ediția din 2027, programată în perioada 7-11 iulie. Sunt disponibile mai multe tipuri de abonamente, de la General Access până la Ultra VIP, iar prețurile promoționale pornesc de la 525 de lei.

Beach, Please! 2027 a intrat în etapa de pre-sale, iar participanții își pot cumpăra deja abonamentele pentru ediția de anul viitor. Festivalul este programat în perioada 7-11 iulie 2027, iar organizatorii au pus în vânzare mai multe categorii de abonamente, de la acces general până la pachete Ultra VIP. Toate reducerile sunt valabile în perioada de pre-sale. Organizatorii au anunțat că toate biletele sunt nominale, nu pot fi transferate către o altă persoană după achiziție și nu sunt rambursabile.

Cel mai ieftin abonament disponibil este General Access – 5 Days Pass, care costă 525 de lei, echivalentul a aproximativ 99 de euro. Prețul întreg este de 1.249 de lei. Potrivit platformei de vânzare, aproximativ 80% dintre abonamentele din această categorie au fost deja vândute.

Participanții care vor acces mai rapid în festival pot opta pentru General Access Plus – 5 Days Pass, disponibil la prețul de 631 de lei, redus de la 1.399 de lei. Acest abonament include toate beneficiile accesului general și oferă intrare prin Fast Lane.

Pentru cei care doresc să urmărească spectacolele din apropierea scenei este disponibil Golden Circle – 5 Days Pass, la prețul de 790 de lei, față de tariful standard de 1.599 de lei. Abonamentul include acces în zona dedicată din fața scenei și intrare prin Fast Lane.

Categoria VIP – 5 Days Pass costă în perioada de pre-sale 1.590 de lei, comparativ cu prețul întreg de 2.499 de lei. Acest abonament oferă acces într-o zonă VIP amplasată mai aproape de scenă, intrare rapidă în festival, bar dedicat și grupuri sanitare private.

Participanții care vor cea mai exclusivistă experiență pot cumpăra Ultra VIP – 5 Days Pass, disponibil la prețul de 2.120 de lei, redus de la 2.699 de lei.

Cel mai scump abonament disponibil în această etapă este Ultra VIP + Golden Circle – 5 Days Pass, care costă 2.650 de lei, în loc de 2.999 de lei. Acesta combină facilitățile Ultra VIP cu accesul în zona Golden Circle, amplasată chiar în fața scenei principale.

Organizatorii precizează că principalele diferențe dintre abonamente sunt date de nivelul de acces și facilitățile incluse. General Access permite accesul pe întreaga durată a festivalului. General Access Plus oferă, în plus, acces prin Fast Lane, pentru reducerea timpului de așteptare la intrare. Golden Circle este destinat spectatorilor care vor să urmărească concertele din apropierea scenei. Abonamentele VIP și Ultra VIP includ zone dedicate, facilități suplimentare și acces prioritar, iar varianta Ultra VIP + Golden Circle reunește toate aceste beneficii într-un singur pachet.

Organizatorii au anunțat că accesul la festival este permis persoanelor care au împlinit cel puțin 14 ani. Participanții cu vârste cuprinse între 14 și 15 ani pot intra doar dacă sunt însoțiți de un părinte sau de un tutore legal, iar însoțitorul trebuie să dețină un bilet valabil.

Totodată, toate biletele sunt nominale și netransferabile. La achiziție trebuie introdus numele persoanei care va participa la festival, iar acesta nu mai poate fi modificat ulterior.

Organizatorii precizează că abonamentele cumpărate nu sunt rambursabile în situația în care titularul decide să nu mai participe la eveniment.