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Un turist străin a murit în apropierea festivalului Beach, Please!. Fiul său a rămas în grija autorităților

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Un turist străin a murit în apropierea festivalului Beach, Please!. Fiul său a rămas în grija autoritățilorBeach, Please. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Un cetățean croat în vârstă de 54 de ani a murit joi noapte după ce a fost găsit în stare de inconștiență într-o mașină parcată în apropierea Festivalului Beach, Please! din Costinești. Echipajele medicale au intervenit imediat și au încercat să îl resusciteze, însă fără succes. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs decesul, iar fiul adolescent al bărbatului a fost preluat de autorități, au anunțat reprezentanții Grupării Mobile de Jandarmi Tomis Constanța.

Bărbatul a fost găsit inconștient în parcarea din apropierea festivalului

Reprezentanții Grupării Mobile de Jandarmi Tomis Constanța au anunțat că incidentul s-a produs joi, în jurul orei 23:45. Forțele de ordine care asigurau măsurile de siguranță la Festivalul Beach, Please! au fost sesizate că un bărbat aflat într-un autoturism parcat în afara perimetrului de desfășurare a evenimentului este în stare de inconștiență.

La fața locului au intervenit imediat echipajele medicale, care au început manevrele de resuscitare, încercând să îi salveze viața.

Ambulanță

Ambulanță. Sursa foto: dreamstime.com

Manevrele de resuscitare au continuat la postul medical al festivalului

După intervenția inițială, bărbatul a fost transportat la postul medical avansat amenajat în zona festivalului, unde medicii au continuat protocolul de resuscitare.

"Personalul medical a intervenit de urgenţă şi a efectuat manevrele de resuscitare, ulterior persoana fiind transportată la postul medical avansat din zona festivalului, unde protocolul de resuscitare a fost continuat. În pofida tuturor eforturilor depuse de echipajele de intervenţie, bărbatul, cetăţean croat, în vârstă de 54 de ani, a fost declarat decedat", au anunțat reprezentanții Grupării Mobile de Jandarmi Tomis Constanța.

Polițiștii încearcă să stabilească împrejurările decesului

După confirmarea decesului, polițiștii au preluat cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care bărbatul și-a pierdut viața.

Jandarmii au precizat că cetățeanul croat venise la Festivalul Beach, Please! împreună cu fiul său, în vârstă de 17 ani. După incident, adolescentul a fost preluat de reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, precum și de polițiștii Serviciului pentru Imigrări Constanța, urmând să beneficieze de sprijinul autorităților.

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