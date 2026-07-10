Un turist străin a murit în apropierea festivalului Beach, Please!. Fiul său a rămas în grija autorităților
- Bianca Ion
- 10 iulie 2026, 11:43
Un cetățean croat în vârstă de 54 de ani a murit joi noapte după ce a fost găsit în stare de inconștiență într-o mașină parcată în apropierea Festivalului Beach, Please! din Costinești. Echipajele medicale au intervenit imediat și au încercat să îl resusciteze, însă fără succes. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs decesul, iar fiul adolescent al bărbatului a fost preluat de autorități, au anunțat reprezentanții Grupării Mobile de Jandarmi Tomis Constanța.
Bărbatul a fost găsit inconștient în parcarea din apropierea festivalului
Reprezentanții Grupării Mobile de Jandarmi Tomis Constanța au anunțat că incidentul s-a produs joi, în jurul orei 23:45. Forțele de ordine care asigurau măsurile de siguranță la Festivalul Beach, Please! au fost sesizate că un bărbat aflat într-un autoturism parcat în afara perimetrului de desfășurare a evenimentului este în stare de inconștiență.
La fața locului au intervenit imediat echipajele medicale, care au început manevrele de resuscitare, încercând să îi salveze viața.
Manevrele de resuscitare au continuat la postul medical al festivalului
După intervenția inițială, bărbatul a fost transportat la postul medical avansat amenajat în zona festivalului, unde medicii au continuat protocolul de resuscitare.
"Personalul medical a intervenit de urgenţă şi a efectuat manevrele de resuscitare, ulterior persoana fiind transportată la postul medical avansat din zona festivalului, unde protocolul de resuscitare a fost continuat. În pofida tuturor eforturilor depuse de echipajele de intervenţie, bărbatul, cetăţean croat, în vârstă de 54 de ani, a fost declarat decedat", au anunțat reprezentanții Grupării Mobile de Jandarmi Tomis Constanța.
Polițiștii încearcă să stabilească împrejurările decesului
După confirmarea decesului, polițiștii au preluat cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care bărbatul și-a pierdut viața.
Jandarmii au precizat că cetățeanul croat venise la Festivalul Beach, Please! împreună cu fiul său, în vârstă de 17 ani. După incident, adolescentul a fost preluat de reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, precum și de polițiștii Serviciului pentru Imigrări Constanța, urmând să beneficieze de sprijinul autorităților.