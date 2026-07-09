Republica Moldova. Găgăuzia a pierdut dreptul de a numi membrii în Comisia Electorală din autonomie. Pe lângă acest drept, găgăuzii au pierdut şi dreptul de a numi în funcţie conducătorii instituţiilor de forţă.

Curtea Constituţională a declarat joi, 9 iulie, ilegale mai multe prevederi din Legea privind statutul special al Găgăuziei. Fiind irevocabilă, prin această decizie ar trebui să se pună punct neînţelegerilor de mai mult timp dintre Chişinău şi Comrat. Şi în special cu Adunarea Populară a Găgăuziei, care a blocat desfăşurarea alegerilor organelor de conducere din autonomie.

Pe de altă parte, decizia instanţei constituţionale, care a lipsit Comratul de mai multe drepturi, i-a putea înfuria şi mai mult pe aleşii locali din autonomie. Care în ultima perioadă au ajuns un instrument uşor manevrabil al propagandei ruse.

Curtea Constituțională a fost sesizată de Ministerul Justiției acum patru luni. Înalta instanţă a constatat că o serie de prevederi din Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei, Legea privind activitatea poliției și statutul polițistului și Codul electoral contravin Constituției.

Printre normele declarate neconstituționale se numără prevederile care permiteau: includerea conducătorilor direcțiilor de branșă din UTA Găgăuzia în colegiile ministerelor și departamentelor Republicii Moldova la propunerea Guvernatorului; participarea Adunării Populare și a Guvernatorului la numirea șefilor direcțiilor teritoriale ale Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului de Informații și Securitate; aprobarea de către Adunarea Populară a componenței Consiliului Electoral Central al Găgăuziei; stabilirea și organizarea alegerilor pentru autoritățile publice locale și pentru Adunarea Populară în formula prevăzută anterior de lege.

Găgăuzia a fost reprezentată la CC de vicepreședintele Adunării Populare, Gheorghe Leiciu. Adunarea Populară a solicitat suspendarea examinării sesizării Ministerului Justiţiei și sesizarea Comisiei de la Veneția pentru emiterea unei opinii consultative.

Totodată, Gheorghe Leiciu a declarat că o eventuală respingere a sesizării ar putea genera revolte în regiune. Preşedinta CC, Domnica Manole l-a avertizat pe Leciu, calificând declarațiile drept „presiuni asupra instanței”.

După pronunţarea deciziei, CC a transmis Parlamentului o notă prin care a recomandat modificarea legislației pentru a o pune în acord cu prevederile Constituției.

Hotărârea Curții Constituționale este definitivă, a intrat în vigoare la data adoptării și urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

La scurt timp după pronunţarea deciziei au apărut şi primele reacţii din Găgăuzia.

„Prin decizia sa, Curtea a lipsit autonomia de dreptul de a organiza în mod independent alegerile pentru funcția de bașcan și pentru Adunarea Populară. Totodată, bașcanul a fost exclus din procesul de coordonare a numirii conducerii poliției și a Serviciului de Informații și Securitate din autonomie. În practică, aceasta înseamnă transferarea unor atribuții esențiale sub controlul Chișinăului”, a declarat politicianul Fiodor Gagauz.

Şi fosta başcană a Găgăuziei, Irina Vlah, în prezent liderul liderul Partidului Republican "Inima Moldovei", a venit cu o reacție după decizia Curții Constituţionale.

„ 30 de ani, Chișinăul și Comratul au învățat să se asculte reciproc. Timp de 30 de ani s-a construit, pas cu pas, încrederea dintre cele două părți. Iar acum totul a fost șters cu o singură decizie iresponsabilă. Nu poți umili un întreg popor pentru a-ți atinge obiectivele politice", a a spus Vlah.

„Prima posibilă consecință - organizarea alegerilor din Găgăuzia de către Chișinău ar putea fi primită în furci de o bună parte din politicienii și activiștii de la Comrat. Dar și de o bună parte a alegătorilor. Iar aceasta va afecta climatul general în care se vor desfășura alegerile. Nu exclud că ne putem confrunta cu efecte nedorite. Cum ar fi boicotul electoral sau un absenteism avansat în preconizatele alegeri”, a ameninţat politicianul găgăuz Piotr Vlah.