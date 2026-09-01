Românii folosesc frecvent diferite semnale pentru a comunica în trafic, de la faruri și claxon până la avarii. În alte țări europene, aceleași semnale pot avea o semnificație complet diferită, conform publicației Blic.

Când pleacă în străinătate, șoferii verifică de obicei limitele de viteză și taxele de drum. Cultura rutieră locală poate fi însă la fel de importantă, conform Blic. Un studiu arată că 47% dintre șoferi consideră necunoașterea acestor obiceiuri potențial periculoasă. Alți 33% spun că aceasta poate crește uneori riscul de accidente în trafic.

În România, flash-urile sunt folosite cel mai frecvent pentru a avertiza alți participanți la trafic despre prezența radarelor, a filtrelor de poliție sau despre diverse pericole de pe carosabil.

În schimb, în Regatul Unit, folosirea farurilor este asociată mai ales cu politețea și cedarea trecerii. În Finlanda, mai ales în regiunea Laponia, flash-urile au un rol vital și pot avertiza despre reni aflați pe șosea.

Nici utilizarea claxonului nu este interpretată la fel peste tot. În România, Croația, Franța și Serbia, o scurtă claxonare poate însemna simplu „salut”.

În Spania, șoferii obișnuiesc de foarte multe ori să claxoneze atunci când își observă prietenii sau rudele pe stradă. De asemenea, în mai multe țări europene, claxoanele sunt folosite intensiv pentru a anunța coloanele de nuntă.

Obiceiurile din traficul autohton pot aduce sancțiuni usturătoare peste hotare. Avertizarea altor șoferi despre prezența echipajelor de poliție sau a radarelor prin flash-uri poate crea probleme serioase în Italia. Expertul citat spune că această practică este interzisă acolo.