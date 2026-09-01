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Atenție, dacă pleci cu mașina în străinătate! Gesturile din traficul românesc care îți pot aduce amenzi mari

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Atenție, dacă pleci cu mașina în străinătate! Gesturile din traficul românesc care îți pot aduce amenzi mariȘofer. Sursa Foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Românii folosesc frecvent diferite semnale pentru a comunica în trafic, de la faruri și claxon până la avarii. În alte țări europene, aceleași semnale pot avea o semnificație complet diferită, conform publicației Blic.

Atenție, dacă pleci cu mașina în străinătate! Gesturile din traficul românesc care îți pot aduce amenzi mari

Când pleacă în străinătate, șoferii verifică de obicei limitele de viteză și taxele de drum. Cultura rutieră locală poate fi însă la fel de importantă, conform Blic. Un studiu arată că 47% dintre șoferi consideră necunoașterea acestor obiceiuri potențial periculoasă. Alți 33% spun că aceasta poate crește uneori riscul de accidente în trafic.

Semnificația pe care o au flash-urilor în funcție de fiecare țară

În România, flash-urile sunt folosite cel mai frecvent pentru a avertiza alți participanți la trafic despre prezența radarelor, a filtrelor de poliție sau despre diverse pericole de pe carosabil.

În schimb, în Regatul Unit, folosirea farurilor este asociată mai ales cu politețea și cedarea trecerii. În Finlanda, mai ales în regiunea Laponia, flash-urile au un rol vital și pot avertiza despre reni aflați pe șosea.

trafic autostrada

trafic autostrada / sursa foto: dreamstime.com

Claxonul, un semnal între salut prietenos și sărbătoare. Care este obișnuința conducătorilor auto din Spania

Nici utilizarea claxonului nu este interpretată la fel peste tot. În România, Croația, Franța și Serbia, o scurtă claxonare poate însemna simplu „salut”.

În Spania, șoferii obișnuiesc  de foarte multe ori să claxoneze atunci când își observă prietenii sau rudele pe stradă. De asemenea, în mai multe țări europene, claxoanele sunt folosite intensiv pentru a anunța coloanele de nuntă.

Risc mare de amenzi consistente în afara granițelor țării. Regulile încălcate costă scump

Obiceiurile din traficul autohton pot aduce sancțiuni usturătoare peste hotare. Avertizarea altor șoferi despre prezența echipajelor de poliție sau a radarelor prin flash-uri poate crea probleme serioase în Italia. Expertul citat spune că această practică este interzisă acolo.

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