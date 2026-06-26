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Atacuri cu drone lângă granița României. Un elicopter al Forțelor Aeriene Române, ridicat de la sol

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Atacuri cu drone lângă granița României. Un elicopter al Forțelor Aeriene Române, ridicat de la solelicopter Fortele Aeriene. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Autoritățile au emis, în noaptea de joi spre vineri, un nou mesaj RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, după ce forțele ruse au lansat un nou atac cu drone asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale (MApN) au că un elicopter al Forțelor Aeriene Române a monitorizat situația, iar pe teritoriul țării nu au fost înregistrate incidente.

Noi atacuri cu drone în apropierea României

Potrivit MApN, atacurile au vizat obiective civile și de infrastructură din Ucraina, situate în apropierea frontierei fluviale cu România.

„În noaptea dinspre 25 spre 26 iunie, Federaţia Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Un elicopter IAR 330 Puma al Forţelor Aeriene Române a decolat la ora 03:57, pentru monitorizarea situaţiei aeriene, ca urmare a evoluţiei unor ţinte aeriene, la 31 km est de Sulina”, au anunțat reprezentanții Ministerului.

Ro Alert

Ro Alert. Sursa foto: Arhiva EVZ

Autoritățile au emis RO-Alert în Tulcea

În contextul evoluției situației din apropierea graniței, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-Alert la ora 03:47.

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Alerta aeriană a fost ridicată la ora 04:23.

MApN: Nu au existat incidente pe teritoriul României

Reprezentanții Ministerului Apărării au subliniat că, pe durata monitorizării, nu au fost semnalate încălcări ale spațiului aerian al României și nici impactul vreunui vehicul aerian pe teritoriul național.

„Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de aceste atacuri şi menţine permanent legătura cu acestea”, au mai spus reprezentanții Ministerului.

ISU Tulcea a anunțat că, după transmiterea mesajului RO-Alert, nu au fost înregistrate apeluri la numărul unic de urgență 112 și nu a fost necesară intervenția echipajelor operative.

Mesaj pentru români după atacurile cu drone din ultimele ore

Instituția le reamintește cetățenilor că atacurile nu vizează teritoriul României, însă este important ca populația să respecte recomandările transmise prin sistemul de alertare.

„Reiterăm faptul că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federaţiei Ruse însă, în acest context geopolitic, pregătirea şi informarea populaţiei este importantă! Siguranţa fiecăruia dintre noi începe cu autoprotecţia şi cu aplicarea unor măsuri minime ce trebuiesc luate în primele momente de la primirea mesajelor de alertare. Citiţi cu atenţie mesajele primite, adoptaţi măsurile de autoprotecţie şi adăpostire în cazul în care situaţia o impune, apelaţi numărul unic de urgenţă 112 dacă observaţi că din spaţiul aerian cad obiecte, ori dacă siguranţa şi integritatea vă este pusă în pericol”, a transmis ISU Tulcea.

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