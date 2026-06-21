International Breaking news

Atac masiv cu drone asupra Crimeei. Alimentarea cu combustibil restricționată după explozii

Comentează știrea
Atac masiv cu drone asupra Crimeei. Alimentarea cu combustibil restricționată după exploziiBenzinarie Crimeea / sursa foto: ChatGPT
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

O persoană a murit după ce un petrolier aflat în regiunea rusă Krasnodar a fost lovit în timpul unui atac ucrainean cu drone, incident care a provocat și un incendiu la o instalație de transport al produselor petroliere, potrivit Reuters.

Atacul a avut loc în zona strâmtorii Kerci, una dintre cele mai importante rute logistice dintre Rusia și Crimeea.

Autoritățile ruse au confirmat decesul unei persoane aflate la bordul unei nave de pasageri, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat operațiunea împotriva infrastructurii utilizate pentru transportul petrolului.

Terminal petrolier cuprins de flăcări

Potrivit autorităților din regiunea Krasnodar, atacul cu drone a lovit o facilitate de transport al petrolului, declanșând un incendiu la terminalul petrolier din zonă.

Patru perechi de frați joacă la echipe diferite. Doi dintre ei s-ar putea înfrunta la Cupa Mondială
Patru perechi de frați joacă la echipe diferite. Doi dintre ei s-ar putea înfrunta la Cupa Mondială
Cheloo a scăpat de acuzații după scandalul de la spital. Ce s-a întâmplat, de fapt
Cheloo a scăpat de acuzații după scandalul de la spital. Ce s-a întâmplat, de fapt

Imaginile și informațiile publicate de autoritățile locale indică faptul că echipele de intervenție au fost mobilizate pentru limitarea incendiului și evaluarea pagubelor.

În același timp, traficul maritim din apropierea strâmtorii Kerci a fost afectat temporar din motive de securitate.

Ucraina confirmă atacul

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că infrastructura energetică și logistică utilizată de Rusia a fost vizată în cadrul operațiunilor desfășurate de forțele ucrainene.

În ultimele luni, Kievul și-a concentrat tot mai mult atacurile asupra instalațiilor energetice, depozitelor de combustibil și rutelor de aprovizionare folosite de armata rusă, în încercarea de a reduce capacitatea logistică a Moscovei.

Importanța strategică a zonei

Regiunea Krasnodar și strâmtoarea Kerci joacă un rol esențial în legătura dintre Rusia continentală și Crimeea, peninsula anexată de Moscova în 2014.

Atacurile asupra infrastructurii petroliere și de transport din această zonă pot afecta fluxurile logistice și aprovizionarea cu combustibil, într-un moment în care conflictul dintre Rusia și Ucraina continuă să genereze presiuni asupra infrastructurii critice de ambele părți.

Rusia anunță sute de drone interceptate

Ministerul rus al Apărării a transmis că sistemele sale de apărare antiaeriană au doborât 239 de drone ucrainene în cursul nopții, unul dintre cele mai ridicate bilanțuri raportate în ultima perioadă.

Autoritățile continuă evaluarea pagubelor provocate de atac, în timp ce operațiunile de intervenție la terminalul petrolier afectat sunt în desfășurare.

Stiri calde

15:10 - Lady Marina Windsor s-a căsătorit. A purtat la altar o tiară cu istorie regală

14:58 - PNL a cerut cinci demisii: Lucian Bode, Rareș Bogdan, Adrian Veștea, Hubert Thuma și Alina Gorghiu

14:51 - PNL epuizat, între „modernizatorul cu rădăcini" al lui Bolojan și „seriozitatea și echilibrul" lui Veștea

14:43 - Tricolorii revin la Oradea pentru un duel de gală cu Grecia. Miza este menținerea șanselor de calificare la Campionat...

14:35 - Rareș Bogdan: De ce PNL nu trebuie să devină sluga USR

14:23 - Momente de panică la concertul lui Rod Stewart. Artistul de 81 de ani a avut nevoie de oxigen după ce aproape a leșin...

HAI România!

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Terorism fără teroriști

Terorism fără teroriști

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Proiecte speciale