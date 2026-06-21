O persoană a murit după ce un petrolier aflat în regiunea rusă Krasnodar a fost lovit în timpul unui atac ucrainean cu drone, incident care a provocat și un incendiu la o instalație de transport al produselor petroliere, potrivit Reuters.

Atacul a avut loc în zona strâmtorii Kerci, una dintre cele mai importante rute logistice dintre Rusia și Crimeea.

Autoritățile ruse au confirmat decesul unei persoane aflate la bordul unei nave de pasageri, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat operațiunea împotriva infrastructurii utilizate pentru transportul petrolului.

Potrivit autorităților din regiunea Krasnodar, atacul cu drone a lovit o facilitate de transport al petrolului, declanșând un incendiu la terminalul petrolier din zonă.

Imaginile și informațiile publicate de autoritățile locale indică faptul că echipele de intervenție au fost mobilizate pentru limitarea incendiului și evaluarea pagubelor.

În același timp, traficul maritim din apropierea strâmtorii Kerci a fost afectat temporar din motive de securitate.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că infrastructura energetică și logistică utilizată de Rusia a fost vizată în cadrul operațiunilor desfășurate de forțele ucrainene.

Crimea on Fire. Successful Ukrainian Attack An oil storage facility in occupied Kerch is on fire after a nighttime Ukrainian attack. The port of Kavkaz on the Russian side of the Kerch Strait is also on fire. 🎥Exilenova+ pic.twitter.com/6hRseYpvRn — Belsat in English (@Belsat_Eng) June 21, 2026

În ultimele luni, Kievul și-a concentrat tot mai mult atacurile asupra instalațiilor energetice, depozitelor de combustibil și rutelor de aprovizionare folosite de armata rusă, în încercarea de a reduce capacitatea logistică a Moscovei.

Regiunea Krasnodar și strâmtoarea Kerci joacă un rol esențial în legătura dintre Rusia continentală și Crimeea, peninsula anexată de Moscova în 2014.

Atacurile asupra infrastructurii petroliere și de transport din această zonă pot afecta fluxurile logistice și aprovizionarea cu combustibil, într-un moment în care conflictul dintre Rusia și Ucraina continuă să genereze presiuni asupra infrastructurii critice de ambele părți.

Ministerul rus al Apărării a transmis că sistemele sale de apărare antiaeriană au doborât 239 de drone ucrainene în cursul nopții, unul dintre cele mai ridicate bilanțuri raportate în ultima perioadă.

Autoritățile continuă evaluarea pagubelor provocate de atac, în timp ce operațiunile de intervenție la terminalul petrolier afectat sunt în desfășurare.