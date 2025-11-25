Atac în Chicago. Tânără de 26 de ani incendiată de un recidivist cu 70 de arestări

O tânără de 26 de ani a fost grav rănită după ce a fost incendiată într-un atac pe care autoritățile îl califică drept „extrem de violent” în Chicago.

Incidentul a avut loc pelinia Blue Line și a atras reacții puternice din partea oficialilor federali și locale.

Potrivit procurorilor, victima, identificată drept Bethany MaGee, se afla pe tren și își verifica telefonul când suspectul s-a apropiat din spate, a stropit-o cu un lichid inflamabil și i-a dat foc.

Imaginile de supraveghere arată momentul în care agresorul se apropie și comite atacul.

După ce a fost cuprinsă de flăcări, tânăra a reușit să iasă de pe tren și să ajungă pe peron înainte de a se prăbuși.

În prezent, MaGee se află în stare critică, cu arsuri severe la nivelul feței și corpului.

Autoritățile au anunțat arestarea lui Lawrence Reed, în vârstă de 50 de ani, în data de 24 noiembrie.

Reed are un istoric criminal îndelungat, cu peste 70 de arestări și multiple condamnări, inclusiv pentru agresiuni asupra femeilor.

A 26-year-old woman was set on fire on a Chicago train. Lawrence Reed doused her in gasoline, lit her up, and yelled “Burn alive, bitch.” He’s now charged with terrorism. This animal had been arrested 49 times before, 10 felonies. 49 times the system let him walk. They… pic.twitter.com/Ti5YB4MW8l — RealidadDirecta (@RealidadDirect) November 20, 2025

În luna august, el a fost acuzat că a lovit o asistentă socială la o clinică psihiatrică, însă judecătorul a decis că poate rămâne liber sub supraveghere electronică, fără a fi încarcerat.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a comentat incidentul cu fermitate, afirmând că atacul „nu s-ar fi întâmplat dacă suspectul ar fi fost în spatele gratiilor” și acuzând autoritățile din Chicago că nu au reușit să țină în afara străzilor indivizii periculoși.

Acest caz a stârnit comparații cu atacul asupra Irynei Zarutska, un alt incident de notorietate implicând un infractor cu condamnări anterioare.

Atât atacul de acum, cât și cel precedent, au generat apeluri din partea oficialilor federali pentru implementarea unor pedepse mai stricte împotriva infractorilor recidiviști.

Incidentele de acest tip evidențiază provocările autorităților în monitorizarea persoanelor cu antecedente violente și riscurile asociate eliberării acestora sub supraveghere electronică sau cu restricții mai blânde.

Procurorii subliniază că istoria penală a lui Reed indică un comportament recidivist, iar ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului și eventualii factori care au permis incidentul.

În timp ce Bethany MaGee se află în tratament intensiv, autoritățile continuă investigațiile și fac apel la orice martor care ar putea oferi informații suplimentare.

Oficialii federali au reiterat importanța menținerii siguranței publice și a responsabilității sistemului de justiție în prevenirea atacurilor asupra cetățenilor.