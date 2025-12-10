Asociația „Eu te iubesc” devine partener oficial al statului în lupta cu adicțiile

Asociația „Eu te iubesc”, construită în jurul comunității „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, un spațiu care reunește peste 200.000 de mame din România într-un mediu protejat, dedicat susținerii și comunicării, anunță semnarea unui memorandum de parteneriat cu Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA), instituție aflată sub autoritatea Guvernului României.

Memorandumul creează cadrul prin care statul și societatea civilă încep să lucreze împreună, pe termen lung, la o strategie modernă de prevenire și combatere a adicțiilor, centrată pe nevoile reale ale copiilor și familiilor din România.

„Pentru noi, mamele, contează enorm că agenția care reprezintă Guvernul României în acest domeniu spune acum, clar și în scris, că vrea să construiască alături de noi o hartă pentru adicții, nu doar să vorbească despre ele la știri. Prin acest memorandum, statul român recunoaște că prevenția, tratamentul și sprijinul pentru familii trebuie gândite împreună cu cei care trăiesc, zi de zi, fricile și întrebările din casele lor. Este un prim pas esențial. Nu rezolvă peste noapte problemele, dar pentru comunitatea noastră de mame înseamnă că toate mesajele, studiile și nopțile nedormite încep să se traducă într-un plan real pentru copiii României”, declară Laura Cosoi, fondatoarea Asociației „Eu te iubesc”.

În ultimii doi ani, comunitatea „Eu te-am făcut, eu te iubesc” s-a transformat dintr-un simplu grup de mame într-o rețea națională în care se discută deschis despre oboseală, vinovăție, burnout, siguranța copiilor și teamă în fața adicțiilor – de la ecrane până la substanțe. Din această comunitate s-a născut Asociația „Eu te iubesc”, cu misiunea de a pune la aceeași masă experiențele mamelor, specialiștii și decidenții.

Pentru a înțelege mai bine realitatea din familii, Asociația a inițiat două studii naționale. Primul, realizat împreună cu institutul de cercetare CURS, a arătat că mamele din România sunt adesea „fără hartă”: se simt copleșite, percep adicția de ecrane ca pe una dintre marile amenințări pentru copii, dar foarte puține știu concret unde să apeleze atunci când au nevoie de ajutor.

Al doilea studiu, derulat în parteneriat cu Academia de Studii Economice, a estimat costurile uriașe pe care adicțiile minorilor le generează pentru stat și pentru societate: de la sistemul de sănătate și educație, până la pierderea de potențial pentru viitorul economic al țării.

Aceste date au confirmat că societatea civilă este activă, documentează problemele, construiește comunități și soluții, însă, fără un sprijin real din partea statului, multe inițiative se blochează în birocrație sau rămân proiecte locale.

Memorandumul semnat luni, 8 decembrie, cu ANPCDDA marchează trecerea la o etapă în care Guvernul își asumă, alături de mame și de specialiști, o direcție comună în lupta cu adicțiile. Principiile care stau la baza acestui demers sunt inspirate din modele europene de succes, inclusiv modelul islandez, adaptate la specificul României, cu accent pe prevenție, pe intervenție timpurie și pe sprijinul acordat familiilor.

Memorandumul vorbește despre o abordare integrată a adicțiilor, în care școala, sistemul de sănătate, serviciile sociale și comunitățile locale lucrează împreună, nu fiecare separat, iar vocea părinților este ascultată atunci când se iau decizii. Pentru mamele și tații din comunitatea „Eu te-am făcut, eu te iubesc”, nu este un motiv de triumfalism, ci începutul unui drum în care statul și societatea civilă împart aceeași responsabilitate față de copii.

Asociația „Eu te iubesc” va continua să fie un partener activ al instituțiilor, să aducă în spațiul public cercetări relevante și să construiască programe concrete, astfel încât acest prim pas făcut împreună cu Guvernul să se transforme, în timp, într-o rețea reală de sprijin pentru familiile din România.

Mai multe informații despre Asociația „Eu te iubesc” și despre cele două studii sunt disponibile pe www.euteiubesc.ro.