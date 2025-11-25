Artistă celebră, ucisă într-o parcare. Avea doar 22 de ani

O celebră artistă, împușcată mortal. Maria de la Rosa, cunoscută pe scena muzicală sub numele „Delarosa”, a fost împușcată mortal într-o parcare din oraș. Artista avea doar 22 de ani și se bucurase de o carieră promițătoare și de un număr impresionant de fani.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 22 noiembrie 2025, într-o parcare de pe strada Bryant. Conform declarațiilor martorilor, două persoane s-au apropiat de mașina în care se afla artista și au deschis focul. Alte două persoane au fost rănite în atac, însă identitatea acestora nu a fost făcută publică.

Echipajele medicale au intervenit rapid și au transportat-o pe Maria la spital, însă, din nefericire, viața tinerei nu a mai putut fi salvată. În momentul în care a ajuns la unitatea medicală, medicii au întâmpinat dificultăți în identificarea victimei. Abia două zile mai târziu, autoritățile au confirmat că este vorba despre Maria de la Rosa.

Poliția din Los Angeles a emis un comunicat în care a detaliat circumstanțele atacului. „Martorii au descris cum doi suspecți de sex masculin s-au apropiat de un vehicul parcat și au tras mai multe focuri asupra mai multor persoane aflate în zonă, inclusiv în vehiculul lor”, se arată în declarația LAPD.

Deși ipoteza unei reglări de conturi a fost luată în calcul, nu există dovezi că artista ar fi fost implicată direct în conflictele suspecte. Ancheta continuă, autoritățile încercând să stabilească motivul exact al atacului și să identifice agresorii.

Maria de la Rosa se bucurase de o ascensiune rapidă în industria muzicală și în mediul online, iar moartea sa reprezintă o pierdere imensă pentru fanii și colegii săi. Aceștia au spus că sunt șocați și că tânăra se înțelegea foarte bine. Ei nu își explică ce s-a întâmplat și de ce a fost ucisă.