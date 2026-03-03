Armata americană: SUA acționează „chirurgical” asupra infrastructurii militare iraniene

Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) a transmis, că forțele americane au desfășurat operațiuni susținute împotriva unor obiective militare iraniene, vizând facilități de comandă și control, sisteme de apărare aeriană, precum și locații de lansare a rachetelor și dronelor, printr-un mesaj publicat pe platforma X.

Anunțul vine în contextul unei acțiuni militare denumite „Operation Epic Fury”, despre care oficialii americani afirmă că are ca scop neutralizarea capacităților ofensive ale Iranului.

Potrivit mesajului publicat de United States Central Command, „forțele americane au distrus instalațiile de comandă și control ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, capacitățile iraniene de apărare aeriană, poligoanele de lansare a rachetelor și dronelor și aerodromurile militare în timpul operațiunilor susținute..”

În comunicarea oficială, CENTCOM precizează că operațiunile au fost desfășurate în mod continuu și au vizat mai multe componente ale infrastructurii militare iraniene.

Printre țintele menționate se numără facilități asociate cu Islamic Revolutionary Guard Corps, structura militară cunoscută pentru rolul său în coordonarea operațiunilor externe și în dezvoltarea programelor de rachete și drone ale Iranului.

De asemenea, în mesaj se arată că au fost lovite „Iranian air defense capabilities, missile and drone launch sites, and military airfields”, indicând o acțiune care a inclus atât neutralizarea sistemelor defensive, cât și a infrastructurii utilizate pentru lansarea de armament.

Reprezentanții CENTCOM au transmis că acțiunile vor continua, subliniind: „Vom continua să luăm măsuri decisive împotriva amenințărilor iminente reprezentate de regimul iranian.”

U.S. forces have destroyed Islamic Revolutionary Guard Corps command and control facilities, Iranian air defense capabilities, missile and drone launch sites, and military airfields during sustained operations. We will continue to take decisive action against imminent threats… pic.twitter.com/0aHEyVHf5e — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2026

Declarația indică faptul că operațiunile sunt motivate de ceea ce autoritățile americane descriu drept amenințări iminente.

Informații suplimentare au fost oferite în contextul unei declarații atribuite Secretarului Apărării, care a precizat direcția intervenției militare.

Potrivit comunicării oficiale, „După cum a declarat secretarul de război în această dimineață, forțele americane atacă Iranul chirurgical, copleșitor și fără nicio scuză.”

As the Secretary of War stated this morning, U.S. forces are hitting Iran surgically, overwhelmingly, and unapologetically. Operation Epic Fury is laser-focused on destroying Iranian offensive missiles. pic.twitter.com/0mwRSOPwUb — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2026

În același context, a fost menționat că „Operațiunea Epic Fury este concentrată pe distrugerea rachetelor ofensive iraniene.” Această formulare sugerează că obiectivul principal al operațiunii este distrugerea sistemelor de rachete considerate ofensive.

Nu au fost furnizate, în mesajele publice citate, informații privind amploarea exactă a pagubelor, numărul de echipamente distruse sau eventuale victime. De asemenea, autoritățile iraniene nu au fost citate în comunicările analizate.

Anunțul a fost făcut public prin intermediul contului oficial al CENTCOM de pe platforma X, rețea de socializare cunoscută anterior sub numele de Twitter.

Mesajele publicate pe rețelele sociale au devenit, în ultimii ani, un instrument frecvent utilizat de instituții militare și guvernamentale pentru a comunica rapid informații despre operațiuni în desfășurare.

Operațiunea „Epic Fury” este prezentată ca fiind concentrată strict pe obiective militare, potrivit formulării oficiale.

În lipsa unor detalii suplimentare din partea autorităților implicate, informațiile disponibile provin exclusiv din comunicările publice ale părții americane.