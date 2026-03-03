International

Armata americană: SUA acționează „chirurgical” asupra infrastructurii militare iraniene

Comentează știrea
Armata americană: SUA acționează „chirurgical” asupra infrastructurii militare iranieneArmata SUA / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) a transmis, că forțele americane au desfășurat operațiuni susținute împotriva unor obiective militare iraniene, vizând facilități de comandă și control, sisteme de apărare aeriană, precum și locații de lansare a rachetelor și dronelor, printr-un mesaj publicat pe platforma X.

Anunțul vine în contextul unei acțiuni militare denumite „Operation Epic Fury”, despre care oficialii americani afirmă că are ca scop neutralizarea capacităților ofensive ale Iranului.

Potrivit mesajului publicat de United States Central Command, „forțele americane au distrus instalațiile de comandă și control ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, capacitățile iraniene de apărare aeriană, poligoanele de lansare a rachetelor și dronelor și aerodromurile militare în timpul operațiunilor susținute..”

Operațiuni susținute ale forțelor americane asupra infrastructurii militare

În comunicarea oficială, CENTCOM precizează că operațiunile au fost desfășurate în mod continuu și au vizat mai multe componente ale infrastructurii militare iraniene.

Sirenele de urgență vor răsuna miercuri, 4 martie, în mai multe orașe din țară. Ce trebuie să știe românii
Sirenele de urgență vor răsuna miercuri, 4 martie, în mai multe orașe din țară. Ce trebuie să știe românii
Cum va evolua vremea în prima lună de primăvară. Prognoza ANM actualizată
Cum va evolua vremea în prima lună de primăvară. Prognoza ANM actualizată

Printre țintele menționate se numără facilități asociate cu Islamic Revolutionary Guard Corps, structura militară cunoscută pentru rolul său în coordonarea operațiunilor externe și în dezvoltarea programelor de rachete și drone ale Iranului.

De asemenea, în mesaj se arată că au fost lovite „Iranian air defense capabilities, missile and drone launch sites, and military airfields”, indicând o acțiune care a inclus atât neutralizarea sistemelor defensive, cât și a infrastructurii utilizate pentru lansarea de armament.

Reprezentanții CENTCOM au transmis că acțiunile vor continua, subliniind: „Vom continua să luăm măsuri decisive împotriva amenințărilor iminente reprezentate de regimul iranian.”

Declarația indică faptul că operațiunile sunt motivate de ceea ce autoritățile americane descriu drept amenințări iminente.

Declarații privind „Operațiunea Epic Fury”

Informații suplimentare au fost oferite în contextul unei declarații atribuite Secretarului Apărării, care a precizat direcția intervenției militare.

Potrivit comunicării oficiale, „După cum a declarat secretarul de război în această dimineață, forțele americane atacă Iranul chirurgical, copleșitor și fără nicio scuză.”

În același context, a fost menționat că „Operațiunea Epic Fury este concentrată pe distrugerea rachetelor ofensive iraniene.” Această formulare sugerează că obiectivul principal al operațiunii este distrugerea sistemelor de rachete considerate ofensive.

Nu au fost furnizate, în mesajele publice citate, informații privind amploarea exactă a pagubelor, numărul de echipamente distruse sau eventuale victime. De asemenea, autoritățile iraniene nu au fost citate în comunicările analizate.

Contextul regional și comunicarea publică a forțelor americane

Anunțul a fost făcut public prin intermediul contului oficial al CENTCOM de pe platforma X, rețea de socializare cunoscută anterior sub numele de Twitter.

Mesajele publicate pe rețelele sociale au devenit, în ultimii ani, un instrument frecvent utilizat de instituții militare și guvernamentale pentru a comunica rapid informații despre operațiuni în desfășurare.

Operațiunea „Epic Fury” este prezentată ca fiind concentrată strict pe obiective militare, potrivit formulării oficiale.

În lipsa unor detalii suplimentare din partea autorităților implicate, informațiile disponibile provin exclusiv din comunicările publice ale părții americane.

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:44 - Consiliului de Securitate al ONU, privind copiii afectați de conflicte armate, prezidat de Melania Trump
11:37 - Pițurcă, despre situația FCSB. Unde a greșit Gigi Becali
11:31 - Galaxy S26 Ultra, prezentat oficial de Samsung. Detalii despre funcții și prețuri
11:26 - Marco Rubio: Washingtonul a acționat după ce a anticipat represalii iraniene
11:16 - Prima zi de concediu medical va fi plătită integral pentru anumite categorii. Vot în Senat
11:10 - Ambasadorul Israelului la București: Amenințarea nucleară iraniană trebuie oprită

HAI România!

Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cumperi arme”
Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cum...
Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un miracol”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un mir...

Proiecte speciale