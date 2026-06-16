Arestări la Constanța. Șapte români și bulgari depozitau țigări de contrabandă într-o parcare din Ilfov

Polițiștii și procurorii din Constanța au reușit să prindă și să-i ducă în fața instanței pe membrii unei grupări care făceau contrabandă cu țigări. Judecătoria Constanța a emis mandte de arestare pentru 7 inculpați.

În ordonanța de reținere a procurorului se arată că la data de 11.06.2026, 3 cetăţeni români şi 4 cetăţeni bulgari au transportat şi preluat în vederea depozitării, într-o parcare destinată camioanelor, situată pe raza judeţului Ilfov, cantitatea de 14.216.940 țigări marca Compliment.

Țigările au fost aduse în tiruri și au intrat pe teritoriul României prin punctul vamal de frontieră Constanța Sud. Nu s-a făcut control vamal sau nu s-au depistat țigările, iar marfa intrată a fost apreciată de procuror că ar fi cauzat un prejudiciu total de 14.872.078,2 lei (din care 10.221.553,35 lei reprezentând accize, taxa vamală 1.590.261,12 și 3.060.263,73 lei reprezentând TVA).

Polițiștii din Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa– Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, care i-au prins în flagrant, și procurorul de caz au stabilit că inculpații au știut că e marfă de contrabandă.

Judecătoria Constanța a emis mandate de arestare și pentru cei 3 români și pentru cei 4 șoferi bulgari.

Procurorii DNA, percheziții în Constanța la firme de curierat

În cursul zilei de azi, 16 iunie, s-au declanșat mai multe percheziții în toată țara. Cercetările au loc în cadrul unui dosar penal de evaziune fiscală, deschis de DNA Timișoara. Sunt vizate mai multe societăți comerciale și reprezentanți din domeniul curieratului prin platformele online. Prejudiciul adus statului este de peste 50 de milioane de lei.

Sunt efectuate percheziții domiciliare în 48 de locații situate pe raza județelor Timiș, Constanța, Bacău, Iași, Argeș, Caraș-Severin, Hunedoara și municipiului București, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2023 – prezent, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de prestări servicii în domeniul curieratului (livrarea comenzilor prin intermediul platformelor on-line), prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 50 de milioane de lei, au transmis reprezentanții DNA, printr-un comunicat.