Tribunalul București a motivat decizia de arestare preventivă a Odetei Nestor, fost președinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), cercetată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar care vizează presupuse fapte de corupție și accesarea unor informații nedestinate publicității.

Potrivit documentului instanței, Odeta Nestor este acuzată de complicitate la luare de mită, dare de mită în formă continuată, dare de mită și instigare la folosirea, directă sau indirectă, a unor informații care nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la astfel de date.

În spațiul public, Odeta Nestor este cunoscută și ca o persoană apropiată de primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Judecătorul de drepturi și libertăți arată în motivare că, pe baza probelor administrate de procurori, există suspiciunea că, în perioada noiembrie 2025 – martie 2026, Odeta Nestor ar fi remis succesiv sumele de 1.000 de euro, 2.000 de lei și 500 de euro către secretarul general al ONJN, Narcis Godeanu.

Conform documentului, banii ar fi fost oferiți în legătură cu gestionarea unor documentații, petiții și verificări care vizau operatori economici din industria jocurilor de noroc.

Instanța mai reține că fosta șefă a ONJN ar fi remis 500 de euro și directorului Direcției Generale de Informatizare și Monitorizare din cadrul instituției, Gheorghe Vâșcea, în contextul unor demersuri privind urgentarea verificării unor documentații depuse la ONJN.

În motivarea deciziei este menționată și o presupusă promisiune de 100.000 de euro făcută în aprilie 2026 de un cetățean bulgar, inculpat în același dosar.

Potrivit procurorilor, Odeta Nestor ar fi înlesnit această promisiune, care ar fi avut legătură cu finalizarea într-o manieră favorabilă a unor verificări efectuate de ONJN în urma unor petiții formulate împotriva unui operator economic din domeniul jocurilor de noroc.

Magistrații notează că ancheta vizează suspiciuni privind influențarea modului în care erau gestionate verificările și documentațiile aflate în lucru la nivelul instituției.

Pe lângă acuzațiile de corupție, procurorii îi impută Odetei Nestor și instigarea la folosirea unor informații care nu erau destinate publicității.

Potrivit motivării, aceasta l-ar fi determinat pe secretarul general al ONJN să îi permită accesul la documente transmise de instituție către unități bancare, documente care conțineau informații confidențiale privind tranzacții financiare.

„Acuzaţia formulată împotriva inculpatei are ca punct de plecare situaţia creată în urma petiţiei formulate de ..., referitoare la câştigul de tip jackpot în valoare de 5.423.731,42 lei acordat la data de ...03.2023 de ... contului de joc «[...]»”, se arată în motivarea instanței.

Judecătorii notează că informațiile vizau un jackpot în valoare de 5.423.731,42 lei, echivalentul a aproximativ un milion de euro. Conform documentului, Odeta Nestor ar fi fost interesată de modul în care fusese încasat premiul.

Un capitol important al motivării se referă la probele strânse de DNA prin intermediul unui colaborator autorizat, identificat ca fiind secretarul general al ONJN.

Documentul arată că acesta a înregistrat discuții purtate cu Odeta Nestor pe o perioadă de peste șase luni, între septembrie 2025 și martie 2026.

O parte dintre întâlniri ar fi avut loc într-o cafenea din București, unde, potrivit procurorilor, au fost remise și sumele de bani investigate în dosar. Anchetatorii dețin inclusiv imagini video cu aceste momente.

Analizând materialul probator, judecătorii au reținut că remiterea banilor nu apare ca un act izolat.

„Dialogul indică faptul că interlocutorii au raportat suma la relația stabilită anterior, în care inculpata solicitase sprijin pentru petiții, dosare și situații aflate în circuitul ONJN”, se arată în motivare.

Instanța mai notează că „continuitatea locului și a temei discuțiilor are relevanță deoarece remiterea sumei de 2.000 de lei nu apare ca un act izolat, ci ca o nouă manifestare a aceleiași relații”.

De asemenea, judecătorii au apreciat că discuțiile surprinse în înregistrări făceau trimitere la atribuțiile oficiale exercitate în cadrul instituției și la documente aflate în verificare la nivelul structurilor de control ale ONJN.

În motivare, Tribunalul București arată că datele din dosar conturează existența unor legături între interesele unor operatori economici din industria jocurilor de noroc și exercitarea atribuțiilor unor funcționari din cadrul ONJN.

Potrivit instanței, probele analizate indică suspiciuni privind remiterea unor sume de bani, transmiterea unor informații din interiorul instituției, monitorizarea circuitului unor petiții și documentații și încercări de influențare a ritmului sau rezultatului verificărilor efectuate de autoritate.

Pe baza acestor elemente, judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă a Odetei Nestor.

Potrivit legislației, punerea în mișcare a acțiunii penale și măsurile preventive dispuse în cauză nu înlătură prezumția de nevinovăție.