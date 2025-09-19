Ar fi jefuit un bărbat în pragul morţii. Doi medici, cercetaţi penal

Republica Moldova. Un medic de pe ambulanţă şi asistentul său sunt învinuiţi penal că au sustras lanţul din aur de la un bărbat aflat în pragul morţii. Apoi au vândut bijuteria şi au cumpărat cele necesare pentru gospodărie.

Lanţul a fost sustras de la victima unui grav accident rutier, în timp ce era transportat în stare inconştientă la spital. Antrenorul de judo, Radu Malic, a decedat la spital fără ca să-şi revină.

Atât medicul, cât și asistentul medical care făceau parte din echipa de asistenţă medicală urgentă au fost reținuți pentru 72 de ore. Ambii sunt cercetați penal pentru furt.

Tatăl victimei accidentului din 11 septembrie de lângă Step-Soci, raionul Orhei, după înmormântarea fiului a sesizat poliția. El a spus că a dispărut un lanț din aur, pe care fiul său îl avea la gât în momentul impactului.

În baza probelor, s-a depistat că medicul echipajului de Asistență medicală urgentă (AMU), care a intervenit pentru acordarea ajutorului medical, a sustras lanțul din aur de la pacient.

Ulterior, el a dus lanţul, estimat la 70.000 de lei (3590 euro), şi l-a lăsat la amanet pentru 37500 de lei (1923 euro). Mai mult, el a purtat lanţul scos de la gâtul muribundului. Din înregistrarea video de la casa de amanet, făcută publică de oamenii legii, se vede cum doctorul scoate lanţul de la gât şi-l predă. Apoi numără banii şi îi pune în buzunar.

Până poliţia i-a reţinut pe cei doi doctori, o parte din bani a fost cheltuită pe diverse bunuri necesare în gospodărie. În aceşti bani medicul a cumpărat un cazan pentru încălzire şi o pompă.

Omenii legii au organizat percheziții și au reușit să recupereze lanțul de aur.

Accidentul de la Step-Soci a avut loc la 11 septembrie. Impactul a fost atât de violent, încât una dintre maşini a fost distrusă pe jumătate.

Un automobil de marca BMW, condus de un bărbat de 30 de ani, a ieșit pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un automobil de marca Dacia. La volanul căruia se afla Radu Malic, în vârstă de 39 de ani. În Dacia mai era şi o femeie de 34 de ani, singura supraviţuitoare a teribilului accident.