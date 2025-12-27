Aprecierile la postările altor femei, motiv de divorț în instanță. Ce a pățit un bărbat

Curtea de Casație din Turcia a decis că un bărbat trebuie să plătească pensie alimentară și despăgubiri după ce a fost găsit vinovat pentru că a dat like-uri la pozele altor femei pe social media, încălcând astfel obligația de loialitate față de soția sa, potrivit The Daily Mail.

Disputa a izbucnit în orașul Kayseri, din centrul Turciei, după ce o femeie identificată doar ca HB a cerut divorțul, acuzându-și soțul, SB, că a umilit-o și că interacționa constant cu alte femei pe rețelele sociale.

Potrivit plângerii, SB petrecea mult timp pe rețelele de social media, dând like-uri fotografiilor altor femei și lăsând comentarii sugestive. Avocații soției sale au susținut că acest comportament încalcă obligația de loialitate prevăzută de legislația civilă turcă. Avocații lui HB au cerut despăgubiri financiare în urma procesului.

Instanța de familie a concluzionat că soțul, SB, a fost mai vinovat, subliniind că comportamentul său a fost repetitiv și public, nu un incident izolat. El a fost obligat să plătească 1.000 de lire turcești pe lună ca pensie alimentară și 60.000 de lire ca despăgubiri.

În hotărârea scrisă, instanța a precizat că interacțiunile online pot amplifica nesiguranța emoțională și dezechilibrul relației. SB a făcut apel, susținând că sancțiunea financiară este exagerată, însă Yargıtay a menținut decizia integral.

Yargıtay a confirmat că a da like-uri repetate la postările altor femei pe social media poate încălca loialitatea într-o căsnicie. Instanța a subliniat că capturile de ecran, mesajele și alte dovezi digitale pot fi luate în calcul într-un divorț.

Psihologii și consilierii avertizează că ‘micro-trădarea’, comportamente subtile, dar repetate, care subminează încrederea partenerului ,poate afecta relațiile, mai ales în perioada sărbătorilor, când tensiunile și timpul petrecut în mediul online cresc.