Moneda care s-a întărit rapid față de euro. A atins un maxim al ultimilor 11 ani

Directorul general al Swatch Group, Nick Hayek, a lansat un avertisment ferm privind impactul aprecierii accelerate a francului elvețian asupra economiei. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat televiziunii elvețiene SRF și preluate de agenția internațională Reuters, într-un moment în care moneda elvețiană a atins maxime istorice față de euro și continuă să se întărească în raport cu dolarul.

Francul elvețian a ajuns la cel mai ridicat nivel față de moneda europeană din ultimii 11 ani, ceea ce pune presiune directă pe exportatorii elvețieni și pe industriile orientate spre piețele externe.

Pentru companii precum Swatch Group, care deține branduri globale precum Longines, Omega și Tissot, evoluția francului are un impact direct asupra costurilor și profitabilității. Produsele fabricate în Elveția devin mai scumpe pentru clienții din afara țării, ceea ce afectează competitivitatea într-un sector extrem de sensibil la preț.

Nick Hayek a subliniat că problema nu este existența unui franc puternic, ci ritmul și amploarea aprecierii.

„Nu avem nimic împotriva unui franc elveţian puternic. Dar actuala sa apreciere faţă de toate valutele este atât de excesivă încât devine imposibil să continuăm fabricarea produselor industriale în această ţară”, a declarat șeful Swatch Group.

Marjele de profit ale producătorilor sunt afectate, iar presiunea asupra costurilor de producție crește constant.

Nick Hayek a criticat deschis poziția adoptată de Banca Națională a Elveției, sugerând că instituția nu intervine suficient pentru a limita aprecierea monedei.

În opinia sa, reținerea băncii centrale ar avea o explicație politică, legată de relațiile comerciale internaționale.

„Temerea mea este că SNB nu recunoaşte problema. Rămâne fără reacţie, temându-se că Donald Trump ar putea-o vedea ca manipulând valuta şi ar pedepsi ţara cu taxe vamale mai ridicate”, a afirmat Hayek.

Declarația face referire la contextul mai larg al tensiunilor comerciale globale, în care politicile valutare ale statelor pot deveni subiect de dispută între marile economii.

Reacția oficială a venit din partea președintelui SNB, Martin Schlegel, care a declarat că instituția este conștientă de dificultățile cu care se confruntă exportatorii.

Acesta a reiterat că banca centrală este dispusă să intervină pe piețele valutare pentru a limita fluctuațiile excesive și pentru a menține stabilitatea economică.

„SNB este în contact strâns cu exportatorii elveţieni şi este conştientă de problemele lor”, a spus Schlegel, potrivit declarațiilor citate de Reuters.

Mesajul vine într-un moment în care presiunea asupra autorităților monetare crește, iar mediul de afaceri cere măsuri mai ferme.

Nick Hayek a avertizat că efectele nu se vor limita la profituri sau cifre economice, ci pot afecta structura socială și industrială a Elveției.

În cazul în care francul continuă să se aprecieze, micii producători ar putea fi forțați să își mute producția în afara țării sau să își închidă activitatea.

„Când industriile se confruntă cu dificultăţi, suferă întreaga ţară. Este vorba despre structura socială: ucenici, fabrici, modul de fabricare a produselor în Elveţia. Nu vrem să ne descurcăm fără asta”, a adăugat Hayek.

Industria ceasurilor este unul dintre simbolurile economiei elvețiene și un sector strategic pentru exporturi, iar orice dezechilibru major poate avea consecințe pe termen lung.

Aprecierea francului este alimentată și de statutul său de monedă de refugiu, investitorii orientându-se către active sigure în perioade de incertitudine economică și geopolitică.

Această tendință, deși reflectă încrederea în economia elvețiană, creează dezechilibre pentru exportatori și complică politica monetară a băncii centrale.