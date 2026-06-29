Apple solicită anularea concluziilor preliminare ale autorității de concurență din India, acuzând investigatorii că au preluat aproape integral afirmațiile rivalilor companiei fără a realiza o analiză independentă, potrivit agenției Reuters.

Documentele depuse pe 25 iunie marchează cea mai fermă reacție a gigantului american în disputa cu Competition Commission of India (CCI), instituția care investighează practicile companiei pe piața aplicațiilor pentru iPhone.

Cazul este important deoarece ar putea avea consecințe majore atât pentru modelul de funcționare al App Store, cât și pentru investițiile Apple într-una dintre cele mai importante piețe de producție și dezvoltare ale companiei.

O audiere cu ușile închise este programată pentru 21 iulie, când membrii CCI vor analiza argumentele tuturor părților implicate.

Disputa a început după ce, în 2024, echipa de investigație a CCI a concluzionat că Apple ar fi avut un comportament anticoncurențial în administrarea magazinului de aplicații pentru sistemul de operare iOS. Raportul susține că producătorul american a impus în mod nejustificat dezvoltatorilor utilizarea propriului sistem de plăți pentru aplicațiile distribuite prin App Store.

Apple respinge acuzațiile și afirmă că investigatorii nu au realizat propria evaluare a pieței. În documentele depuse la dosar, compania susține că numeroase pasaje din raport reprezintă copii aproape identice ale declarațiilor formulate de companii rivale, precum Match Group, PhonePe și Paytm.

Potrivit Apple, directorul general responsabil de investigație „nu a depus niciun efort pentru a verifica independent sau pentru a analiza critic aceste afirmații”, ci le-ar fi preluat aproape textual în raportul final.

Apple susține că deține mai puțin de 6% din piața smartphone-urilor din India și nu poate fi considerată un jucător dominant. În opinia companiei, orice obligație de modificare a modului în care funcționează App Store ar afecta întregul model de afaceri construit în jurul ecosistemului iOS.

În documentele transmise autorității de concurență, compania afirmă că eventualele măsuri impuse ar putea crea incertitudine pentru investitori și ar descuraja investițiile în economia digitală a Indiei.

Apple solicită, de asemenea, ca autoritatea să nu impună sancțiuni financiare sau obligații care să o forțeze să schimbe modul în care gestionează magazinul său de aplicații.

Un alt argument invocat de companie este că, pe parcursul investigației, nu i s-a oferit nicio ocazie de a susține declarații orale sau de a-și explica în mod direct modelul de afaceri în fața investigatorilor.

Apple compară situația cu investigația desfășurată împotriva Google în India, susținând că rivalul său a beneficiat de mai multe oportunități pentru a-și prezenta argumentele înainte de adoptarea deciziilor autorității.

Avocatul specializat în dreptul concurenței Gautam Shahi, de la Dua Associates, a declarat pentru Reuters că legislația indiană nu obligă echipa de investigație să organizeze audieri orale dacă apreciază că deține suficiente probe. Decizia finală privind oportunitatea unei astfel de audieri aparține membrilor CCI.

Dosarul din India avansează într-o perioadă în care Apple își extinde rapid operațiunile de producție în această țară, în încercarea de a reduce dependența de China.

Potrivit Counterpoint Research, India este estimată să producă aproximativ 26% din toate iPhone-urile fabricate la nivel mondial în 2026, comparativ cu doar 6% în urmă cu patru ani.

În același timp, autoritatea indiană de concurență susține că Apple a întârziat procedura timp de peste doi ani prin contestarea unor aspecte juridice și prin depunerea cu întârziere a răspunsurilor solicitate în cadrul anchetei.

Legislația indiană permite aplicarea unor amenzi de până la 10% din cifra de afaceri relevantă realizată în ultimii trei ani. Apple a transmis deja autorității datele privind veniturile relevante obținute în India în anii fiscali 2022-2024, informații care pot fi utilizate în eventualul calcul al unei sancțiuni.

Compania solicită însă ca, în cazul în care vor fi luate în calcul penalități, autoritatea să țină cont de istoricul său fără sancțiuni în India și de faptul că, în ultimii cinci ani, a exportat iPhone-uri în valoare de aproximativ 51 de miliarde de dolari din această țară.