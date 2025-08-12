Social

Aplicațiile de meditație, noua modă mondială

Aplicațiile de meditație, noua modă mondială
Aplicațiile de meditație, precum Calm și Headspace, au devenit un instrument popular pe piața aplicațiilor pentru sănătate mintală, cu mii de descărcări în întreaga lume. Studiile preliminare arată că chiar și o utilizare scurtă poate duce la beneficii precum reducerea depresiei, anxietății, stresului și ameliorarea simptomelor insomniei.

Aplicațiile de meditație au devenit populare și sunt susținute de știință

Aceste aplicații nu numai că atrag milioane de utilizatori zilnic, dar creează și noi oportunități și provocări științifice. Un beneficiu semnificativ oferit de aplicațiile de meditație este accesul, deoarece acestea pun la dispoziția fermierilor din zona rurală a statului Nebraska o aplicație disponibilă 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

De asemenea, le oferă oamenilor de știință oportunități de a-și extinde cercetările, permițându-le să studieze 30.000 de pacienți cu sindromul intestinului iritabil din întreaga lume.

În plus, aplicațiile de meditație pot integra biometria în practicile de meditație mai eficient ca niciodată. Cea mai importantă concluzie este că aplicațiile de meditație schimbă fundamental modul în care aceste practici sunt distribuite publicului larg. Studiile științifice arată că ele reprezintă 96% din totalul utilizatorilor de pe piața aplicațiilor de sănătate mintală.

Meditații

Aplicațiile de meditație. Sursa foto: Pixabay.

Aplicațiile de meditație îi provoacă pe utilizatori să-și antreneze mintea în sesiuni scurte, fiind suficiente 10-21 de minute de exerciții de meditație de trei ori pe săptămână pentru a obține rezultate măsurabile.

Aplicațiile de meditație continuă să evolueze: integrarea AI  care ghidează meditația

Caracterul à la carte al meditației prin intermediul aplicațiilor pentru smartphone poate fi atractiv pentru cei care nu au timp sau nu dispun de bugetul necesar pentru sesiuni de coaching față în față. Utilizatorii pot găsi confort în accesul la meditație ghidată la cerere, mai degrabă decât în locuri, zile și ore prestabilite.

Pe măsură ce aplicațiile de meditație continuă să evolueze, integrarea AI, cum ar fi chat-bot-urile care ghidează meditația, va deveni mai frecventă, oferind niveluri mai ridicate de personalizare.

Acest lucru ar putea marca o evoluție importantă pentru adoptarea meditației în general, deoarece ofertele trec de la cursuri de grup universale la sesiuni de antrenament personalizate pentru fiecare individ, potrivit medicalxpress.com.

Proiecte speciale