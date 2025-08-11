International Mitul celor șapte porți către altă lume. Legende, locuri misterioase și credințe străvechi







În Turcia circulă de secole povestea celor șapte porți către altă lume. Locuri considerate de legende drept portaluri între tărâmul oamenilor și cel al spiritelor. Descoperă istoria, credințele și misterele acestor locuri.

În tradițiile populare din Anatolia, povestea celor „șapte porți” este transmisă din generație în generație, combinând credințe islamice, elemente din mitologia persană și fragmente din legende pre-islamice. În esență, mitul vorbește despre existența a șapte locuri sacre, fiecare fiind o „poartă” către o altă lume – un tărâm al spiritelor, al îngerilor, dar și al ființelor care nu aparțin lumii materiale.

Relatările diferă de la o regiune la alta. În unele versiuni, aceste porți sunt locuri unde se poate intra în „lumea de dincolo” doar în nopți speciale, precum Noaptea Destinului (Laylat al-Qadr). În altele, ele sunt portaluri permanente, dar ascunse privirii oamenilor obișnuiți, vizibile doar celor „aleși” sau celor aflați între viață și moarte.

În estul Turciei, bătrânii satelor povestesc că porțile sunt legate între ele printr-o rețea invizibilă, o linie energetică care traversează munți, câmpii și orașe vechi. Un exemplu frecvent menționat este Muntele Nemrut, cu statuile sale uriașe și tumulul funerar antic, considerat de unii „prima poartă” către altă lume.

În Cappadocia, cu peisajele sale vulcanice și orașele subterane, există legende despre pasaje secrete care duc către lumi paralele. Unele povești spun că, în vremuri de război, preoții își duceau comunitățile prin aceste „porți” pentru a le salva, iar oamenii dispăreau complet, fără urmă.

În zona Mării Negre, există mituri despre „poarta de apă” – un lac montan care, atunci când este atins de lumina lunii într-un anumit unghi, ar deveni transparent și ar dezvălui un drum de lumină spre alt tărâm.

Manuscrise otomane din secolele XV–XVII conțin mențiuni despre „șapte praguri” care separă lumea materială de cea spirituală. Deși nu le localizează geografic, aceste texte sugerează că ele nu sunt doar metafore religioase, ci și locuri reale, respectate și evitate deopotrivă.

Cronicarul Evliya Çelebi, cunoscut pentru călătoriile sale prin Imperiul Otoman, nota că „în Anatolia există locuri unde aerul se schimbă brusc, unde oamenii simt că pășesc în altă vreme” și avertiza că „nu toți cei care intră se mai întorc”.

În Islam, conceptul de porți către alte lumi este asociat cu ideea celor șapte ceruri și a pragurilor dintre ele. Învățații sufi văd aceste porți ca simboluri ale etapelor spirituale pe care credinciosul trebuie să le parcurgă pentru a ajunge la cunoaștere divină.

Unii derviși povestesc experiențe în care, în timpul meditațiilor profunde, au „trecut” prin aceste porți și au ajuns în spații de o frumusețe ireală, unde timpul nu mai exista. În această interpretare, porțile nu sunt neapărat fizice, ci stări de conștiință.

În ultimele decenii, exploratori și pasionați de paranormal au încercat să identifice fizic aceste porți. Unele teorii le plasează în locuri cu anomalii geologice sau magnetice, cum ar fi formațiunile din Munții Taurus sau grote adânci din provincia Antalya.

De asemenea, s-a discutat mult despre ruinele antice de la Göbekli Tepe, cel mai vechi templu cunoscut din lume, ca posibilă „poartă originară”. Structurile masive, orientarea lor astronomică și simbolurile gravate alimentează ideea unui loc de contact între lumi.

Astăzi, povestea celor șapte porți este folosită și ca atracție turistică. În Cappadocia, unele agenții oferă tururi tematice numite „Drumul celor Șapte Porți”, combinând vizite la situri arheologice cu relatări ale legendelor locale.

Totuși, autoritățile culturale din Turcia privesc cu rezerve acest fenomen, considerând că multe dintre relatări au fost exagerate sau comercializate excesiv. Istoricii avertizează că trebuie făcută diferența între mit, tradiție și realitate arheologică.