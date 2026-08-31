Apa îmbuteliată a devenit tot mai scumpă în România, iar majorările se resimt puternic în bugetele familiilor care cumpără frecvent acest produs. În ultimul an, prețurile au crescut cu cel puțin 10%, în condițiile în care producătorii spun că au de suportat costuri mai mari pentru ambalaje, energie, transport și forța de muncă. În unele state din Uniunea Europeană sunt mult mai scăzute.

Pentru mulți români, apa minerală sau plată cumpărată din magazine a devenit o cheltuială constantă. Unele familii spun că ajung să aloce între 250 și 300 de lei pe lună pentru apa îmbuteliată.

O sticlă de apă plată de doi litri poate costa în prezent peste 4 lei. La suma afișată la raft se adaugă garanția de 50 de bani pentru ambalaj, astfel că prețul plătit de consumator se apropie de 5 lei.

Creșterile de preț au mai multe cauze, iar producătorii indică în special scumpirea materiilor prime și a transportului.

„A crescut preţul la energie, a crescut preţul la materia primă, la granula PET. Creşterile au fost, în anumite momente, de la simplu la dublu. Au fost şi creşterile salariale impuse de majorarea salariului minim pe economie. De la începutul anului, până acum, avem o creştere de 30% la combustibil„, a explicat Radu Lăzăroiu, director general Romaqua, pentru Observator

Deși produsul cumpărat este apa, lichidul în sine reprezintă doar o parte redusă din suma achitată la casă.

În cazul unei sticle care costă 4,50 lei, apa propriu-zisă reprezintă aproximativ 10% din preț, adică în jur de 50 de bani. Diferența este formată din costurile pentru ambalaj, transport, forță de muncă, distribuție și celelalte operațiuni necesare pentru ca produsul să ajungă de la producător la raft.

Astfel, prețul final nu reflectă doar costul apei extrase și îmbuteliate, ci întregul lanț prin care trece produsul până ajunge la consumator.

Diferențele de preț devin evidente atunci când sunt comparate produsele comercializate în România cu cele din alte țări europene.

În Italia, o sticlă de apă de doi litri poate costa aproximativ 2,50 lei. În Franța, o sticlă de apă de 1,5 litri are un preț cuprins între 1,27 și 2 lei. Pentru doi litri de apă plată, prețul ajunge în Franța la aproximativ 2,70 lei.

Prin comparație, în România, consumatorii pot plăti aproape 5 lei pentru doi litri de apă, dacă este inclusă și garanția pentru ambalaj.

Diferențele sunt cu atât mai importante cu cât veniturile și puterea de cumpărare diferă de la o țară la alta.

Consumul de apă îmbuteliată este ridicat în România. Potrivit statisticilor menționate în datele analizate, un român cumpără anual peste 130 de litri de apă îmbuteliată.

Pentru persoanele care preferă apa la sticlă și o cumpără constant, majorările de preț se transformă astfel într-o cheltuială semnificativă pe parcursul unui an.

În aceste condiții, costurile cu ambalajele, energia, combustibilul, salariile și distribuția se reflectă direct în prețul plătit de consumator, chiar dacă apa propriu-zisă reprezintă doar o mică parte din valoarea unei sticle.