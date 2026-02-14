Antonia amenințată cu bătaia. Care a fost motivul

Antonia a povestit la o emisiune de radio că în America nu a trăit cea mai bună perioadă a vieții ei. Unul dintre motive este acela că a fost agresată și amenințată cu bătaia pentru că era frumoasă.

Frumusețea cântăreței a fost remarcată încă din primele luni de când a ajuns în România din America. Cu toate acestea, peste hotare, colegele de liceu i-au făcut viața grea din această cauză. ”Am simțit răutate din partea altor femei, dar așa e lumea în America, foarte competivă.

Nu mi-a plăcut deloc. Când eram mică eram amenințată cu bătaia la liceu. M-a sunat cu număr ascuns una dintre puștoaicele de la liceu și mi-a zis: ”auzi, dar ce te crezi că ești așa frumoasă doar că ai ochii verzi?” Și i-am spus că nu am spus niciodată asta, dar de fapt acest lucru le oftica”, a povestit interpreta.

Dacă în Europa faptul că e româncă nu ar fi ajutat-o prea tare, în America lucrurile au stat diferit. ”Americanii nu știu unde e România, de multe ori mă întrebau dacă sunt dominicană, cubaneză, orice, dar nu România.

Și la un moment s-a luat de mine o fată în pauză, că mă bate și a folosit cuvântul ”white girl” (n.r.- fată albă. Și vine prietena mea și zice: ”nici măcar nu e albă, e româncă”. Sună exotic, pentru ei nu a părut că sunt albă. Deci pe mine m-a ajutat că sunt româncă”, a mai explicat cântăreața.

Atunci când avea 5 ani, Antonia a plecat împreună cu părinții în America unde a stat până când ar fi fost deportată. Tom Boxer, fostul ei colaborator a făcut aceste dezvăluiri. Se pare că părinții artistei nu aveau actele în regulă, așa că aceasta a fost trimisă în România. În cele din urmă, aici a reușit să își facă o carieră solidă în muzică.