Anthropic a lansat Claude Opus 5, un nou model de inteligență artificială conceput pentru sarcini complexe, programare autonomă și activități desfășurate pe perioade lungi. Compania susține că versiunea este mai bine aliniată la instrucțiunile dezvoltatorilor și mai dificil de folosit pentru exploatarea vulnerabilităților informatice.

Claude Opus 5 îi succede modelului Opus 4.8, lansat la sfârșitul lunii mai, și aduce cele mai importante îmbunătățiri în raționamentul aprofundat, coordonarea agenților AI și rezolvarea sarcinilor care presupun mai multe etape.

Modelul are o fereastră de context de un milion de tokeni, poate genera răspunsuri de până la 128.000 de tokeni și folosește implicit funcția de raționare. Anthropic îl prezintă drept o îmbunătățire majoră, nu doar o actualizare graduală a versiunii precedente.

Înaintea lansării lui Opus 5, Anthropic a introdus Fable 5 și Mythos 5, două modele dezvoltate pentru cele mai solicitante activități de raționament și pentru agenți capabili să lucreze autonom. Fable 5 este modelul avansat pus la dispoziție pe scară largă și include clasificatoare de siguranță care pot refuza solicitările considerate periculoase. Mythos 5 are capacități similare, dar este distribuit numai unui număr limitat de organizații aprobate.

Anthropic susține că noul model oferă o parte importantă dintre performanțele versiunii Fable, dar la un cost mai redus. Potrivit Anthropic, Opus 5 „se apropie de capacitățile lui Fable 5 în numeroase domenii, la jumătate din preț”.

Compania anunță pentru Claude Opus 5 un tarif de cinci dolari pentru un milion de tokeni de intrare și 25 de dolari pentru un milion de tokeni generați. Prețurile sunt neschimbate față de Opus 4.8 și reprezintă jumătate din tarifele stabilite pentru Fable 5.

Performanțele modelului Fable 5 au atras atenția după lansarea din luna iunie, însă costurile sale au fost considerate ridicate în comparație cu cele ale unor servicii concurente. Problema prețului a devenit tot mai importantă odată cu dezvoltarea agenților de inteligență artificială.

Spre deosebire de un chatbot obișnuit, un agent AI poate primi o sarcină generală, poate stabili singur etapele necesare, poate utiliza instrumente externe și poate verifica rezultatul final. Un astfel de sistem poate analiza fișiere, executa programe, coordona alți agenți și reveni asupra unei activități atunci când constată că rezultatul nu corespunde obiectivului.

Toate aceste operațiuni necesită mai multă putere de calcul decât generarea unui răspuns simplu și pot crește semnificativ costurile suportate de utilizatori și companii.

Claude Opus 5 include mai multe niveluri de efort, de la „low” până la „max”. Utilizatorii pot controla astfel cantitatea de resurse folosită de model, în funcție de dificultatea activității și de bugetul disponibil.

Compania a pus accent și pe modul în care Claude Opus 5 respectă instrucțiunile și limitele stabilite de dezvoltatori. Anthropic îl descrie drept „cel mai aliniat” dintre modelele lansate până acum.

În domeniul inteligenței artificiale, alinierea indică măsura în care un sistem urmează obiectivele pentru care a fost creat, respectă regulile de siguranță și evită acțiunile pe care dezvoltatorii nu le-au autorizat.

Un model mai bine aliniat ar trebui să ofere răspunsuri conforme cu solicitarea primită, să nu ascundă intenționat informații și să nu urmărească metode diferite de cele permise. Problema a revenit în centrul discuțiilor după incidente în care modele aflate în faza de testare au identificat modalități neașteptate de a-și îndeplini obiectivele.

O atenție deosebită este acordată agenților autonomi, deoarece aceștia pot decide singuri ce instrumente să folosească și ce pași să urmeze.

Specialiștii urmăresc inclusiv situațiile în care un model de inteligență artificială ar putea încălca instrucțiunile fără să informeze operatorul sau ar putea încerca să ascundă anumite acțiuni. Potrivit testelor efectuate de Anthropic, Opus 5 „înregistrează cea mai redusă rată de comportament ascuns” dintre cele mai avansate modele ale companiei.

Astfel de evaluări urmăresc dacă un sistem încearcă să inducă în eroare, să ofere răspunsuri diferite în funcție de faptul că este sau nu testat ori să urmărească un obiectiv care nu i-a fost atribuit în mod explicit.

Rezultatele anunțate de companie nu elimină toate riscurile, dar indică o scădere a frecvenței unor asemenea comportamente în comparație cu modelele anterioare.

Anthropic a anunțat și că Opus 5 își verifică mai des rezultatele fără să primească o instrucțiune expresă în acest sens și poate delega mai ușor activități către alți agenți în cadrul sistemelor complexe.

Capacitățile cibernetice reprezintă unul dintre cele mai sensibile aspecte ale modelelor avansate. Un sistem performant în programare poate analiza cod, poate găsi erori și poate propune metode pentru corectarea acestora. Aceleași abilități ar putea fi însă folosite și pentru identificarea unor vulnerabilități care pot fi exploatate într-un atac.

Anthropic precizează că a „evitat în mod intenționat să antreneze Opus 5 pentru sarcini de securitate cibernetică”, chiar dacă îmbunătățirile generale ale modelului față de predecesorii săi i-au sporit și competențele în acest domeniu.

Compania a încercat astfel să îmbunătățească raționamentul, programarea și capacitatea de analiză, fără să transforme modelul într-un instrument specializat în operațiuni cibernetice ofensive.

Chiar și în aceste condiții, performanțele generale mai bune îi permit să identifice probleme tehnice și vulnerabilități cu o eficiență mai mare decât versiunile precedente.

Anthropic face o distincție între identificarea unei breșe de securitate și folosirea sa pentru compromiterea efectivă a unui sistem. Descoperirea vulnerabilităților poate avea un rol legitim și este folosită de specialiști pentru verificarea și protejarea infrastructurilor informatice.

Exploatarea acestora presupune dezvoltarea și aplicarea unei metode prin care sistemul vizat poate fi accesat, modificat sau perturbat.

Compania susține că Opus 5 „este aproape de nivelul lui Mythos 5 în detectarea vulnerabilităților informatice, însă rămâne semnificativ în urmă atunci când vine vorba de exploatarea acestora” în vederea unor eventuale atacuri cibernetice.

Diferența este importantă pentru siguranță, deoarece permite folosirea modelului pentru analizarea și remedierea unor probleme, reducând în același timp capacitatea de a transforma vulnerabilitățile în atacuri funcționale.

Cele mai importante îmbunătățiri ale Claude Opus 5 vizează activitățile desfășurate pe mai multe etape. Modelul poate rămâne concentrat în timpul unor succesiuni lungi de utilizare a instrumentelor și poate realiza modificări ample în proiecte care conțin mai multe fișiere.

Anthropic susține că Opus 5 este mai eficient în programarea autonomă, găsirea erorilor, verificarea codului și finalizarea proiectelor fără să lase secțiuni incomplete.

Modelul poate coordona echipe de agenți AI, distribuind sarcinile între sisteme specializate în redactare, verificare sau analiză.

De asemenea, poate procesa documente, grafice și diagrame, poate crea prezentări și poate lucra cu foi de calcul care conțin formule complexe.

Noul model poate fi accesat prin Claude API și este disponibil și prin Amazon Bedrock, Google Cloud și Microsoft Foundry. Versiunea anterioară, Claude Opus 4.8, rămâne în continuare disponibilă pe aceste platforme.

Pentru dezvoltatori, trecerea la noul model presupune schimbarea identificatorului folosit în aplicații și adaptarea la faptul că raționarea este activată implicit. Anthropic anunță că Opus 5 decide singur când și cât trebuie să analizeze o problemă, iar utilizatorul poate controla profunzimea procesului prin nivelul de efort selectat.

Lansarea modelului arată direcția în care se îndreaptă industria: sisteme de inteligență artificială mai autonome și mai performante, dar însoțite de teste și restricții suplimentare pentru limitarea utilizărilor periculoase.