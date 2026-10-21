Antena 3 CNN a înregistrat audiențe ridicate pe segmentul premium marți, 20 octombrie, în ziua în care Parlamentul a votat învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu.

În timpul ediției speciale prezentate de Mihai Gâdea, postul s-a clasat pe primul loc în ierarhia generală a televiziunilor din România pe segmentul publicului premium 18+ Urban AB, potrivit datelor de audiență prezentate de televiziune.

Pe parcursul întregii zile, Antena 3 a fost urmărit de 2.325.000 de telespectatori unici, devenind cel mai urmărit post de știri din România, conform acelorași date.

Ediția specială dedicată votului din Parlament, difuzată între orele 13:30 și 16:45, a obținut o cotă medie de piață de 12,6% pe publicul comercial 25–59 Urban ABC. Rezultatul a fost peste cota cumulată a România TV, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews, care au înregistrat împreună aproximativ 11,3%.

Alături de Mihai Gâdea, invitații ediției speciale au fost Sabina Iosub, Cătălina Porumbel, Radu Tudor, Mircea Badea, Adrian Ursu și Mirel Curea.

Pe segmentul premium 18+ Urban AB, Antena 3 CNN a obținut o cotă de piață de 16,5% în același interval, ocupând primul loc în clasamentul general al televiziunilor. Pro TV a înregistrat 12,6%, Antena 1 – 10,1%, iar Kanal D – 8,8%.

Audiențele ridicate au continuat și seara, în timpul emisiunii „Sinteza zilei”, prezentată de Mihai Gâdea. Între orele 21:45 și 23:30, postul a înregistrat o cotă de piață de 5,77% pe publicul comercial 25–59 Urban ABC, peste rezultatul cumulat de 5,16% al România TV, Digi24, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews.

Pe publicul adult din mediul urban, în intervalul 21:45–23:30, postul a avut o cotă de piață de 6,30%, comparativ cu 5,15% pentru Digi24, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews la un loc.

La nivelul întregii zile, postul a înregistrat o cotă de piață de 7,3% pe publicul comercial 25–59 Urban ABC, depășind rezultatul cumulat al România TV, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews, de 6,4%.

Rezultatele au fost raportate în contextul evenimentelor politice din 20 octombrie, când Parlamentul a acordat votul de încredere noului Guvern condus de Luca Niculescu.