Anna Kournikova, în scaun cu rotile. Imagini îngrijorătoare

Anna Kournikova s-a retras din lumea tenisului din cauza accidentărilor repetate, însă nu s-a recuperat complet. După ce și-a agățat racheta în cui, fosta tenismenă a evitat aparițiile publice. Recent, ea a fost fotografiată în scaun cu rotile.

Sportiva a preferat să stea departe de ochii publicului și a postat rar pe rețelele de socializare. După doi ani de absență, ea a fost surprinsă în Miami. Anna Kournikova era în scaun cu rotile și purta o cizmă ortopedică la piciorul drept.

Fosta tenismenă se afla alături de un grup de persoane la Bal Harbour Shops. De asemenea, fiicele ei se aflau în preajmă. potrivit New York Post.

Anna Kournikova seen in wheelchair in rare public appearance https://t.co/HOkfGqZyEr pic.twitter.com/1C1MDI1vYe

— New York Post (@nypost) January 29, 2025