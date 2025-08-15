International Ankara consolidează Siria prin sprijin militar fără precedent







Turcia va furniza sprijin militar Siriei, inclusiv arme, echipamente și asistență logistică, conform unui acord recent de cooperare în domeniul apărării, au anunțat oficiali ai Ministerului Apărării turc joi.

Măsura survine la scurt timp după semnarea unui memorandum de înțelegere între miniștrii apărării ai celor două state, vizând instruirea și consultanța militară, și subliniază angajamentul Ankara față de guvernul interimar sirian,potrivit AP News.

Acordul are o importanță strategică pentru stabilizarea regiunii afectate de violențele sectare recente și de intervențiile externe.

Conform declarațiilor oficialilor, Turcia va împărtăși Siriei „cunoștințele și experiența” sa militară, furnizând sisteme de arme, echipamente și materiale logistice pentru consolidarea capacităților naționale de apărare.

Memorandumul a fost semnat miercuri la Ankara de ministrul turc al Apărării, Yasar Guler, și de omologul său sirian, Murhaf Abu Qasra. Evenimentul marchează o consolidare a relațiilor bilaterale, după ce Siria solicitase sprijin extern pentru a-și întări securitatea ca răspuns la violențele sectare din ultima perioadă, care au implicat și intervenția Israelului.

Sprijinul militar se concentrează pe instruire, consultanță și echipamente operaționale, iar Ankara insistă că această colaborare este menită să stabilizeze guvernul interimar sirian, înființat după îndepărtarea fostului președinte Bashar al-Assad de către forțele rebele conduse de islamiști în decembrie.

Oficialii turci au subliniat că detaliile tehnice și logistice ale sprijinului vor fi coordonate discret, pentru a evita escaladarea tensiunilor regionale și pentru a proteja securitatea personalului militar implicat.

Pe lângă livrările de arme și echipamente, acordul prevede consultanță în domeniul tactic și strategic, precum și suport logistic pentru desfășurarea operațiunilor interne ale armatei siriene.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a transmis miercuri un avertisment clar către Israel și către forțele kurde să înceteze acțiunile care pun în pericol stabilitatea Siriei, acuzându-le că subminează eforturile guvernului interimar.

La nivel local, Siria se confruntă cu provocări majore: confruntări violente recente în provincia Sweida, unde sute de persoane au fost ucise în ciocniri între forțele guvernamentale și triburi beduine pe de o parte și minoritatea druză pe de altă parte, au subliniat urgența consolidării capacităților de apărare.

În plus, întâlnirile etnic-religioase din nord-estul Siriei, sub controlul SDF, care au propus formarea unui stat descentralizat și elaborarea unei noi constituții, au complicat contextul politic, generând tensiuni între guvernul central și grupările locale.

Acordul de sprijin militar între Turcia și Siria ar putea remodela echilibrul regional. În plan economic și strategic, consolidarea armatei siriene cu suport turc poate descuraja intervențiile externe și poate oferi guvernului interimar un avantaj în negocierile regionale. De asemenea, această colaborare poate întări poziția Ankarei în Orientul Mijlociu, consolidând legături cu forțele siriene rebele pe care Turcia le-a sprijinit în trecut.

Pe termen social, întărirea securității ar putea crea premisele revenirii populației afectate de conflictul civil îndelungat și reconstruirea infrastructurii devastate. În plan politic, acordul ar putea facilita negocieri viitoare între grupările etnice și religioase siriene și guvernul central, reducând riscul fragmentării teritoriale și al secesiunii.