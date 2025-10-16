Justitie

Schimbări de reguli la zborurile cu avionul. CJUE, decizie despre animalele de companie

Câine. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis, joi, că animalele de companie pot fi încadrate în categoria „bagajelor” conform legislației internaționale privind transportul aerian, o hotărâre care reprezintă un regres pentru proprietarii de animale ce sperau la despăgubiri mai mari în cazul pierderii acestora în timpul zborurilor internaționale, notează Politico.

Animalele de companie, considerate „bagaje” pe durata unui zbor

Totul a început cu o plângere depusă de o pasageră care și-a pierdut câinele, în octombrie 2019, pe aeroportul din Buenos Aires. Animalul a reușit să scape din cușca de transport și nu a mai fost găsit.

Proprietara animalului de companie a cerut companiei Iberia Airlines despăgubiri de 5.000 de euro. Deși compania a recunoscut pierderea, a invocat legislația europeană, care prevede că răspunderea transportatorului este limitată la regimul aplicabil bagajelor înregistrate.

Ce spun judecătorii CJUE

Judecătorii Curții de Justiție a Uniunii Europene au decis că animalele transportate în cala avionului intră sub incidența Convenției de la Montreal din 1999, ce reglementează răspunderea companiilor aeriene pentru bagaje pierdute.

Chiar dacă legislația europeană și cea spaniolă recunosc animalele drept ființe sensibile, magistrații de la Luxemburg au subliniat că, în acest caz, despăgubirile se limitează la pierderea materială a bunurilor, fără a lua în calcul valoarea sentimentală.

locuri avion

locuri avion / sursa foto: dreamstime.com

Companiile aeriene nu vor fi nevoite să achite despăgubiri

În consecință, companiile aeriene nu pot fi obligate să achite despăgubiri care depășesc plafonul prevăzut de Convenția de la Montreal, decât dacă pasagerii declară în avans un „interes special” pentru bunul transportat.

„Curtea constată că animalele de companie nu sunt excluse din conceptul de «bagaje». Deși sensul obișnuit al cuvântului se referă la obiecte, acest lucru nu duce la concluzia că animalele ar fi în afara acestei noțiuni”, spun judecătorii europeni.

Decizia pronunțată joi menține actualul cadru juridic, limitând răspunderea companiilor aeriene în cazurile de pierdere a animalelor de companie, cu excepția situațiilor în care proprietarii fac o declarație specială la îmbarcare pentru a beneficia de o acoperire extinsă.

Pentru transportatorii care operează în spațiul european, hotărârea aduce claritate legislativă și îi ferește de cereri de despăgubire exagerate, iar pentru instanțele naționale reprezintă un reper în alinierea legislației internaționale privind transportul aerian la normele UE privind protecția animalelor.

Proiecte speciale