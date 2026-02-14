Angkor, unul dintre cele mai extinse complexe de temple istorice din lume

Angkor este considerat unul dintre cele mai importante situri arheologice din Asia de Sud-Est și, totodată, unul dintre cele mai extinse complexe de temple istorice din lume. Zona protejată, cunoscută sub numele de Parcul Arheologic Angkor, se întinde pe aproximativ 400 de kilometri pătrați, incluzând și suprafețe împădurite, și reunește vestigiile mai multor capitale succesive ale statului Khmer.

Angkor a început să se contureze în jurul anului 800, când regele Jayavarman al II-lea a proclamat independența față de influențele externe și a pus bazele unui regat Khmer unificat. Acest moment este considerat începutul perioadei clasice a civilizației khmere, care a dus la dezvoltarea centrului politic și religios de la Angkor.

În secolul al XII-lea, în timpul domniei regelui Suryavarman al II-lea, a fost construit cel mai mare și mai cunoscut monument al Angkorului: templele de la Angkor Wat. Acest complex monumental era destinat inițial ca templu hindus dedicat zeului Vishnu, fiind conceput ca o structură simbolică reprezentând muntele sacru Meru din cosmologia hinduismului și fiind prevăzut cu galerii și turnuri ridicate treptat una peste alta.

La scurt timp după moartea lui Suryavarman al II-lea, în jurul anului 1177, Angkor a fost atacat și jefuit de triburile chame, ceea ce a dus la o perioada de reorganizare internă în cadrul imperiului khmer. După câteva decenii, regele Jayavarman al VII-lea a stabilit un nou centru urban fortificat, Angkor Thom, și a promovat budismul mahayana, influențând orientarea și scopul multor construcții religioase din complex.

Sub domnia lui Jayavarman al VII-lea, au fost construite diverse temple budiste, inclusiv Ta Prohm, cunoscut astăzi pentru modul în care rădăcinile copacilor s-au integrat în structurile sale de piatră în secolele care au urmat. Un alt exemplu din această epocă este Banteay Kdei, un templu budist amplasat în apropierea Ta Prohm, construit în stilul arhitectural caracteristic acelei perioade.

Pe lângă temple, Angkor a fost și un oraș funcțional, iar sistemele sale hidraulice erau sofisticate pentru vremea respectivă. Zonele rezidențiale erau conectate prin canale, baraje mari și rezervoare create pentru a gestiona apa sezonieră și pentru a susține agricultura necesară unei populații vaste. Această infrastructură a permis menținerea unei comunități extinse și a facilitat acumularea resurselor necesare pentru construcțiile monumentale.

Arheologii continuă să descopere artefacte care aduc informații noi despre viața și credințele din Angkor. Un exemplu este descoperirea în 2025 a torsului unei statui de Buddha datând din secolele al XII-lea sau al XIII-lea la situl Templei Ta Prohm. Această descoperire, alături de fragmente asociate, permite reconstrucția unei statui aproape complete și oferă perspective suplimentare asupra artei khmere.

Angkor rămâne un punct major de interes pentru vizitatori, iar datele oficiale oferă o imagine a fluxurilor turistice. Potrivit unui raport prezentat public de Angkor Enterprise, în primele 11 luni din 2025 au fost înregistrați 867.195 de vizitatori internaționali, iar veniturile din bilete au depășit 40 de milioane de dolari, totalul indicat fiind de 40,48 milioane de dolari.

În același raport se arată un recul de aproximativ 3% față de perioada similară din 2024, atât la numărul de vizitatori, cât și la venituri.