Bursele europene au închis vineri în creștere. Acțiunile companiilor din apărare, în scădere în contextul unui posibil acord de pace Rusia-Ucraina

Bursele europene au închis ședința de vineri în creștere, în timp ce investitorii au analizat armistițiul fragil dintre Statele Unite și Iran şi posibilitatea unor negocieri de pace reușite între Rusia şi Ucraina, potrivit CNBC.

Indicele paneuropean STOXX Europe 600 a încheiat sesiunea în creștere cu 0,4%, iar majoritatea sectoarelor regionale și toate marile burse au terminat ziua pe plus. Indicele CAC 40 din Franța a urcat cu 0,17%, până la 8.259,60 puncte, FTSE MIB din Italia a crescut cu 0,59%, ajungând la 47.609,36 puncte, iar IBEX 35 din Spania a crescut cu 0,55%, până la 18.204,30 puncte. În schimb, indicele britanic FTSE 100 a scăzut ușor cu 0,03%, iar indicele german DAX a coborât cu 0,01%.

Acțiunile companiilor europene din domeniul apărării au înregistrat scăderi puternice, după ce principalul negociator ucrainean în discuțiile cu Rusia, Kirilo Budanov, a declarat că negocierile ar putea duce în curând la un acord de pace, potrivit unui raport Bloomberg publicat vineri

Rheinmetall, cel mai mare producător de armament din Germania, a încheiat sesiunea cu un declin de 5,9%. Producătorul de tancuri Renk a pierdut 3,9%, iar compania de tehnologie militară și supraveghere Hensoldt a scăzut tot cu 5,9%. De asemenea, acțiunile altor companii din sectorul apărării au fost pe minus: producătorul suedez de avioane de luptă Saab a coborât cu 2,2%, iar compania britanică BAE Systems a închis în scădere cu 3,3%.

Piețele asiatice au crescut în timpul nopții. Indicele Kospi din Coreea de Sud a crescut cu 1,75%, iar indicele Kosdaq, dedicat companiilor mici, a urcat cu 1,65%.

În Japonia, indicele Nikkei 225 a urcat cu 1,88%, în timp ce indicele Topix a rămas stabil. Premierul japonez Sanae Takaichi a declarat vineri că Japonia intenționează să elibereze, din luna mai, rezerve de petrol echivalente cu consumul pentru 20 de zile. Pe data de 6 aprilie, Japonia avea rezerve suficiente pentru aproximativ 230 de zile.

În Germania, inflația a crescut la 2,8% în luna martie, potrivit datelor publicate vineri, care confirmă estimările preliminare. „Creşterea semnificativă a preţurilor produselor energetice împinge inflaţia în sus. În special preţurile carburanţilor şi ale păcurii pentru încălzire au crescut puternic pentru consumatori de la începutul războiului cu Iranul”, a declarat Ruth Brand, președintele Oficiului Federal de Statistică.

În Statele Unite, indicele prețurilor de consum a crescut cu 0,9% în martie față de luna precedentă, ceea ce a dus rata anuală a inflației la 3,3%, ca urmare a scumpirii petrolului.

Pe Wall Street, indicele S&P 500 a scăzut ușor, Nasdaq a urcat cu 0,4%, iar Dow Jones Industrial Average se afla în scădere cu 0,4% în prima parte a zilei de tranzacționare.