Emmanuel Macron s-a întâlnit cu Papa Leon la Vatican pentru discuții despre criza din Orientul Mijlociu

Președintele francez Emmanuel Macron s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican, într-o vizită în care principala temă de discuție a fost criza din Orientul Mijlociu, cu accent pe situația din Liban. Liderul de la Palatul Élysée a fost însoțit de soția sa, Brigitte Macron, iar întâlnirea a avut loc în contextul tensiunilor regionale și al încercărilor diplomatice de a extinde armistițiul dintre Statele Unite și Iran.

Întâlnirea dintre cei doi lideri a inclus o discuție privată de aproximativ o oră. Vizita a fost dominată de conflictul din Orientul Mijlociu, în special de evoluțiile din Liban, țară care nu a fost inclusă în armistițiul iraniano-american.

În ultimele zile, atât Emmanuel Macron, cât și Papa Leon al XIV-lea au cerut ca armistițiul să fie transformat într-o soluție diplomatică durabilă.

Președintele francez a cerut, încă de la începutul conflictului izbucnit pe 28 februarie, încetarea ostilităților în Liban.

De asemenea, acesta a pledat pentru includerea frontului libanez în armistițiul de două săptămâni încheiat între Statele Unite și Iran.

Aceasta este a patra audiență papală obținută de Emmanuel Macron în cele două mandate, după cele trei întâlniri cu Papa Francisc, decedat anul trecut.

AFP notează că liderul francez obișnuia să discute atât despre crizele internaționale, cât și despre teme legate de spiritualitate cu fostul Suveran Pontif, chiar dacă nu este un catolic practicant.

Relația cu Papa Francisc a cunoscut și momente tensionate. Acesta a criticat decizia Franței de a introduce în Constituție libertatea femeilor de a avorta.

De asemenea, fostul Suveran Pontif a criticat proiectul prezidențial privind legalizarea „unui ajutor pentru a muri”. Emmanuel Macron a evitat să folosească termenii „moarte asistată” sau „suicid asistat” în legătură cu acest proiect, care se află în faza finală de adoptare în Franța.

Relația dintre Emmanuel Macron și Papa Leon al XIV-lea este una nouă, care urmează să fie construită, potrivit analiștilor francezi.

Papa Leon al XIV-lea s-a aflat în noiembrie în Liban, în contextul tensiunilor din regiune.

În perioada 13–15 aprilie, Papa Leon al XIV-lea urmează să efectueze o vizită în Algeria, unde se află în detenție jurnalistul francez Christophe Gleizes.

Acesta, specializat în sport, a fost reținut în mai 2024 și condamnat la finalul lunii iunie 2024 pentru „apologia terorismului”. În decembrie 2025, el a fost condamnat la șapte ani de închisoare în apel. Emmanuel Macron și-a exprimat speranța ca jurnalistul să fie eliberat cât mai curând.