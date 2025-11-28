Angajații din Europa vor petrece mai mult timp în câmpul muncii. Vârsta de pensionare crește la 70 de ani

Europa se pregătește pentru una dintre cele mai importante transformări sociale ale acestui secol. Cinci state membre ale Uniunii Europene au decis deja să ridice vârsta de pensionare până la 70 de ani, potrivit România TV.

Tot mai multe țări din UE amână ieșirea la pensie, urcând pragul către 70 de ani sau chiar mai mult, pentru a face față efectelor îmbătrânirii populației și schimbărilor structurale de pe piața muncii.

Un raport recent al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) confirmă această tendință: sistemele de pensii sunt reformate pentru a răspunde unui dezechilibru demografic tot mai accentuat. În prezent, vârsta medie de pensionare este de 63,9 ani pentru femei și 64,7 ani pentru bărbați, însă proiecțiile arată că aceasta va urca la 65,9 ani pentru femei și 66,4 ani pentru bărbați în deceniile următoare.

În timp ce unele țări mențin vârste de pensionare relativ reduse, precum Luxemburg, Slovenia sau Columbia — unde pensionarea este posibilă în jurul vârstei de 62 de ani, ba chiar 57 de ani pentru femei în Columbia — alte state europene împing reformele la limite fără precedent.

Pentru asigurarea sustenabilității economice, cinci state europene au început deja să contureze un viitor în care pensionarea la 70 de ani va deveni normă: Danemarca, Estonia, Italia, Olanda și Suedia.

Danemarca, liderul schimbării, aplică cel mai ambițios ritm: vârsta standard de pensionare va crește de la 67 la 74 de ani, devenind cel mai ridicat prag din lume. Estonia urmează un traseu similar, planificând ridicarea vârstei de la 65 la 71 de ani.

OCDE atrage atenția că aceste decizii nu sunt arbitrare, ci necesare. Populația activă scade rapid, în timp ce numărul persoanelor în vârstă depășește capacitatea actuală a bugetelor publice. În prezent, pentru fiecare 100 de persoane cu vârste între 20 și 64 de ani există 33 de persoane peste 65 de ani.

Până în 2050, raportul va ajunge la 52 la 100, generând un dezechilibru semnificativ care amenință sustenabilitatea sistemelor publice de pensii. Țări precum Coreea de Sud, Spania, Italia și Grecia se confruntă cu situații și mai dramatice, depășind media OCDE în ceea ce privește viteza îmbătrânirii populației.

Reforma pensiilor nu poate avea succes fără o schimbare esențială: menținerea în activitate a persoanelor cu vârste între 55 și 64 de ani. În numeroase state — Spania, Mexic, Columbia, Chile sau Costa Rica — rata de ocupare în această grupă abia ajunge la 50–60%, mult sub media OCDE de 65,5%.

Acest decalaj reprezintă un obstacol major. Dacă oamenii nu rămân activi până la noile praguri de pensionare, sistemele de pensii nu vor putea face față impactului economic al îmbătrânirii populației. OCDE estimează că, în cele 32 de țări analizate, ponderea cheltuielilor cu pensiile în PIB va crește de la 8,8% la 10% până în 2050.