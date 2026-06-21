Cei care îl susțin pe Ilie Bolojan ar trebui să iasă în piață și să strige „Turul doi înapoi!”, după mesajul contra învestirii Cabinetului Veștea al lui Călin Georgescu, consideră jurnalistul Dan Andronic.

Mesajul vine în contextul în care fostul candidat prezidențial Călin Georgescu a declarat, într-un mesaj pe Facebook, că orice vot pentru echipa premierului desemnat Adrian Veștea este un „act de trădare a intereselor României”.

„Mesajul se adresează acum membrilor Parlamentului României, ai partidelor parlamentare sau independenți. Parlamentarii români trebuie să înțeleagă astăzi că fiecare vot dat guvernului unui președinte ilegitim este un act de trădare a intereselor României. Guvernul propus, „Bolojan 3”, nu este o opțiune politică, să ne înțelegem. Este o capitulare morală rușinoasă și trădătoare”, a spus Georgescu.

Dan Andronic consideră că, după acest mesaj, jurnaliștii care îl susțin pe Ilie Bolojan ar trebui să devină susținători ai lui Călin Georgescu și ai pretențiilor acestuia de reluare a alegerilor anulate de CCR acum doi ani.

„Nu credeam că o să ajung să văd asta…

Acum sunt ușurat!

Mesajul lui Călin Georgescu în sprijinul lui Bolojan, în direct la televiziunea care are mai multe stele pe ecran decât pe cer”, a scris Dan Andronic.

„Prelipceanu, Negruțiu, CTP, ieșiți în piață! Strigați cu toată sinceritatea: Turul doi înapoi! Ăsta este momentul care vă spală de toate păcatele”, a continuat acesta.

Reamintim că, duminică după amiază, PSD a anunțat că a decis să intre la guvernare alături de Adrian Veștea și să voteze lista de miniștri propusă de el. Totodată, Alina Gorghiu a anunțat că noul guvern va avea cinci miniștri de la PNL și că decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru a fost cea mai potrivită în actualul context politic.

De cealaltă parte, PNL, USR și UDMR au declarat că nu vor susține învestirea unui guvern condus de Adrian Veștea.