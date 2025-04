Andreea Berecleanu, petrecere aniversară într-o vilă de la 1900, din Oradea

Andreea Berecleanu a avut parte de o frumoasă surpriză din partea prietenelor apropiate. Acestea i-au spus doar că vor merge într-o călătorie, fără să-i spună care va fi destinația, cu scopul de a marca așa cum se cuvine aniversarea vedetei, care a atins, pe 24 martie, borna de 50 de ani.

Ideea de a sărbători cu prietenele sale se putea concretiza doar " când ne vom putea coordona programul vieții" , așa cum a spus Andreea Berecleanu.

"Am petrecut un weekend de vis alături de prietenele mele. De ziua mea, mi-au făcut acest cadou, să fim împreună câteva zile. Nu am știut nimic legat de destinație, doar că trebuie să fiu vineri la 5 a.m. la aeroport . Si asa am aflat, de abia la îmbarcare, ca vom merge la Oradea", a spus Andreea Berecleanu pe contul său de facebook.