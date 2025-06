Monden Andi Moisescu și-a transformat pasiunea în profit. Ce job are pe lângă televiziune







Dincolo de activitatea sa cunoscută în televiziune, Andi Moisescu are o pasiune mai puțin mediatizată: muzica. Cunoscutul prezentator de la „Românii au talent” este și DJ. Prin prima acestui job, el a avut ocazia să ia parte la numeroase evenimente desfășurate în țară și în străinătate. În această vară, Andi va urca pe scena a două dintre cele mai cunoscute festivaluri din România.

Andi Moisescu a dat lovitura în lumea muzicală

Chiar dacă nu este foarte cunoscută de publicul larg, pasiunea lui Andi Moisescu pentru muzică este una profundă și asumată. De-a lungul anilor, el a luat parte la numeroase festivaluri de muzică din România și a avut șansa să facă bani din această pasiune.

Spre deosebire de atmosfera din cluburi, la evenimente precum „Jazz in the Park”, Andi Moisescu oferă publicului o experiență aparte. Cu un background consistent ca DJ, Andi Moisescu a urcat pe scenele unor dintre cele mai importante festivaluri din România. A mixat la evenimente precum „Senzoria” din Iași și „Jazz in the Park” din Cluj, unde a adus un vibe diferit de atmosfera clasică de club.

„Bossa Nova, Swing, e o altă zonă muzicală, în care e mult mai liniște, nu trebuie neapărat să danseze lumea”, a explicat el pentru Libertatea.

Prezent pe scena de la Untold

Vara aceasta, cunoscutul prezentator va putea fi ascultat la „Electric Castle” și „Untold”.

„Mă ocup serios de chestiile astea, adică întotdeauna încerc să aduc ceva nou și diferit de ce-am făcut anul trecut”, a mai spus prezentatorul.

Întrebat dacă ar fi dispus să renunțe la una dintre activitățile sale, Andi Moisescu a mărturisit că nu vede niciun motiv să facă o astfel de alegere. Pentru el, cele două domenii se completează armonios: televiziunea îi oferă expunere, în timp ce muzica îi aduce libertate de exprimare.

„Nu văd motivul pentru care ar trebui să renunț la unul dintre ele, pentru că ele se completează foarte bine unul pe celălalt”, a povestit el.

Andi Moisescu a păstrat legătura cu foștii jurați de la Românii au talent

De-a lungul timpului, componența juriului emisiunii „Românii au talent” s-a schimbat, însă Andi Moisescu a păstrat legătura cu foștii săi colegi. Cu Mihai Petre, prezentatorul se întâlnește la diverse evenimente și în vacanțe. Anual, cei doi pleacă împreună în excursii de schi și snowboard, iar pe timpul verii sunt prezenți la festivalurile Untold și Electric Castle. Pe lângă Mihai Petre, Andi menține legătura cu Bebe Cotimanis și Florin Călinescu.

În ultimii ani, speculațiile legate de posibila lui retragere din televiziune au circulat intens. Cu o experiență de peste trei decenii în televiziune, Andi Moisescu a explicat că a avut momente în care s-a gândit la această variantă, însă a pus în balanță avantajele actualului job.