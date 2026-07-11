Departamentul Justiției din Statele Unite a emis vineri citații pentru mai mulți jurnaliști de la „The New York Times”, după ce publicația a scris despre problemele de securitate ale noului avion prezidențial Air Force One, primit de Donald Trump din partea Qatarului. Reporterii trebuie să depună mărturie miercuri în fața unui mare juriu federal din Manhattan, iar conducerea ziarului califică demersul drept un „act revoltător de intimidare”.

Administrația Trump încearcă astfel să îi oblige să depună mărturie pe jurnaliștii care au publicat informații despre vulnerabilitățile aeronavei Boeing 747-8 donate de Qatar președintelui american.

Potrivit „The New York Times”, citațiile reprezintă o nouă etapă a presiunilor exercitate de Donald Trump asupra organizațiilor de presă independente. În unele cazuri, documentele au fost înmânate chiar de agenți federali care s-au prezentat la locuințele reporterilor.

Publicația a condamnat acțiunea administrației americane și modul în care au fost transmise citațiile.

„Apariţia agenţilor federali la uşa reporterilor ar trebui să şocheze conştiinţa oricărui american care crede în Constituţie şi în libertatea presei pe care aceasta o protejează", a declarat David McCraw, avocatul-şef al redacţiei NYT, într-o declaraţie transmisă vineri seara. „Jurnaliştii noştri relatează faptele şi promovează dreptul publicului american de a şti cum funcţionează guvernul lor şi cum sunt folosiţi banii contribuabililor", spune McCraw. "Acest act de provocare nu ar trebui privit decât ca o încercare de a împiedica publicul să afle ce se întâmplă în ţara lor, intimidând jurnaliştii pentru a-i împiedica să-şi facă meseria", subliniază avocatul.

Documentele emise de autorități nu oferă informații detaliate despre anchetă. Acestea cer doar ca reporterii să depună mărturie "în legătură cu o presupusă încălcare a legii penale federale". Citațiile au fost emise de Jay Clayton, procurorul federal din Manhattan, care conduce unul dintre cele mai importante birouri de aplicare a legii din Statele Unite. Clayton a fost nominalizat recent de Donald Trump pentru funcția de director al serviciilor naționale de informații.

Printre reporterii de la „The New York Times” care au primit citații se numără Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager și Eric Schmitt.

Aceștia au relatat miercuri că Donald Trump a plecat din Turcia la bordul vechiului Air Force One, în urma insistențelor Serviciului Secret. Decizia ar fi fost luată ca măsură de precauție, din motive de securitate.

O zi mai târziu, ziarul a publicat un nou articol în care a arătat că aeronava Boeing 747-8 donată de Qatar și destinată să devină noul Air Force One nu dispune de unele dintre sistemele de securitate avansate ale avionului folosit anterior.

Printre dotările care ar lipsi se numără și capacitățile antirachetă. Ambele materiale s-au bazat pe informații oferite de surse care au solicitat păstrarea anonimatului pentru a putea discuta chestiuni sensibile privind securitatea.

Înainte ca primul articol să apară miercuri, un funcționar de rang înalt al Biroului Federal de Investigații a contactat redacția și a cerut amânarea publicării.

Oficialul FBI a susținut că subiectul privește securitatea națională, potrivit unei persoane care cunoaște conținutul conversației. Reprezentantul FBI a discutat atât cu unul dintre reporteri, cât și cu redactorul-șef al biroului din Washington al publicației „The New York Times”.

Atunci când i s-au cerut detalii suplimentare despre riscul de securitate invocat, oficialul a refuzat să ofere explicații.

Donald Trump este de mult timp unul dintre cei mai vocali critici ai presei tradiționale. În cel de-al doilea mandat, administrația sa a folosit mai multe instrumente ale guvernului federal în acțiunile îndreptate împotriva unor publicații și jurnaliști.

La începutul acestui an, Departamentul Justiției a încercat să obțină mărturii și din partea unor reporteri de la „The Wall Street Journal” și „The Washington Post”. Instituția a retras ulterior citațiile, după ce cele două organizații de presă au ripostat prin depunerea unor documente confidențiale.

De-a lungul timpului, atât administrațiile democrate, cât și cele republicane au deschis anchete privind divulgarea informațiilor clasificate. Citațiile emise direct pe numele jurnaliștilor sunt însă neobișnuite. Susținătorii Primului Amendament afirmă că astfel de acțiuni pot descuraja reporterii și sursele să participe la procesul de documentare și publicare a informațiilor de interes public.

În luna ianuarie, agenții FBI au percheziționat locuința jurnalistei Hannah Natanson, angajată a publicației „Washington Post”. Acțiunea a avut loc în cadrul unei anchete privind modul în care un contractor guvernamental ar fi gestionat materiale clasificate.

În timpul percheziției, agenții au confiscat telefoane, laptopuri și un ceas inteligent, după ce au pus în aplicare un mandat emis de instanță.

Hannah Natanson discutase timp de mai multe luni cu angajați ai guvernului american, în perioada în care documenta un articol despre demersurile administrației Trump de a reduce numărul angajaților federali.

„The New York Times” este implicat în mai multe litigii care îl vizează pe Donald Trump și instituțiile conduse de administrația sa.

Anul trecut, președintele american a dat în judecată publicația, pe care a acuzat-o de defăimare, afectarea reputației și încercarea de a-i submina candidatura la alegerile prezidențiale din 2024. În luna decembrie, „The Times” a acționat în instanță Departamentul Apărării, după ce instituția a introdus restricții pentru reporterii care relatează despre subiecte militare.

Publicația a deschis ulterior un nou proces, după ce accesul fizic al jurnaliștilor la Pentagon a fost redus. În luna mai, Comisia pentru Egalitate de Șanse în Muncă a dat în judecată ziarul, acuzându-l de discriminare la angajare.

Vineri, „The New York Times” a depus o plângere de răspuns în instanță. Publicația susține că procesul reprezintă o formă de represalii pentru modul în care a relatat despre președinția lui Donald Trump, precum și o încălcare a drepturilor protejate prin Primul Amendament.