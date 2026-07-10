Problemele noului avion Air Force One. Donald Trump l-a primit cadou

Donald Trump a revenit din Turcia la bordul vechiului Air Force One, deși la începutul vizitei a folosit aeronava Boeing 747-8 primită din Qatar. Potrivit unor oficiali citați de New York Times, noul avion prezidențial nu este echipat încă cu toate sistemele defensive existente pe modelul anterior, iar această situație a determinat Serviciul Secret să recomande schimbarea aeronavei.

Noul Air Force One folosit de Donald Trump în deplasarea din Turcia nu dispune de aceleași contramăsuri defensive ca aeronava prezidențială utilizată până acum, inclusiv de sistemele avansate de apărare antirachetă, potrivit mai multor oficiali informați despre procesul de modernizare, citați de New York Times. Experții apreciază că lipsa acestor capabilități reprezintă un risc atunci când președintele Statelor Unite călătorește în afara țării.

Publicația americană arată că această vulnerabilitate a fost unul dintre motivele pentru care administrația Trump a decis, miercuri, ca zborul de întoarcere din Turcia să fie efectuat cu vechiul Air Force One, la solicitarea Serviciului Secret. Foști oficiali ai Forțelor Aeriene, care nu au participat la modernizarea avionului donat de Qatar, au explicat că ritmul accelerat al proiectului nu a permis instalarea tuturor sistemelor de securitate.

„Timpul nu a permis efectuarea tuturor modificărilor obișnuite pentru Air Force One, așa că lipsesc unele elemente legate de securitate, comunicații și asistență”, a declarat Frank Kendall, fostul secretar al Forțelor Aeriene, pentru cotidianul american. „Având în vedere situația din Iran, acest lucru ar putea fi un motiv de îngrijorare”, a spus Kendall, cu referire la vizita lui Trump în Turcia, care se învecinează cu Iranul.

New York Times scrie că problema de securitate readuce în atenție solicitările repetate ale lui Donald Trump ca avionul Boeing 747-8 primit din Qatar să fie modernizat într-un timp cât mai scurt pentru a înlocui actuala flotă prezidențială.

Președintele american a insistat ca aeronava să fie pusă rapid în funcțiune și a criticat în repetate rânduri vechiul Air Force One, despre care a afirmat că nu mai oferă imaginea pe care și-o dorește în timpul deplasărilor externe.

În acest context, congresmeni americani au cerut administrației să precizeze dacă lucrările de conversie coordonate de Forțele Aeriene în ultimul an au inclus suficiente îmbunătățiri privind securitatea.

Siguranța aeronavei este importantă nu doar pentru președinte, ci și pentru întreaga delegație care îl însoțește, formată din personalul Casei Albe, agenți ai Serviciului Secret, jurnaliști și alți invitați.

Casa Albă nu a oferit detalii despre echipamentele de apărare instalate pe noul Air Force One, însă a transmis că aeronava oferă un nivel ridicat de protecție.

„Noul Air Force One este un avion de ultimă generație, dotat cu protocoale de securitate de nivel înalt care asigură siguranța președintelui și a personalului său”, a declarat Steven Cheung, directorul de comunicare, într-un comunicat.

În același timp, Forțele Aeriene au recunoscut, într-un comunicat publicat la 19 iunie, că aeronava utilizată provizoriu nu este echipată cu toate sistemele existente pe un Air Force One complet configurat.

„Nu s-a asumat niciun risc în ceea ce privește securitatea, siguranța sau comunicațiile de misiune”, au declarat Forțele Aeriene. „Însă echipa a făcut compromisuri în privința unor seturi de misiuni mai puțin utilizate pe care Boeing trebuie să le furnizeze pentru a asigura funcționarea în următorii 40 de ani”, au precizat oficialii, fără să explice la ce se referă aceste „seturi de misiuni mai puțin utilizate”.

Avionul din generația anterioară este echipat cu un sistem de apărare destinat contracarării rachetelor ghidate termic, iar această capacitate este prevăzută și pentru noile aeronave Boeing. Un fost oficial al Forțelor Aeriene a declarat, sub protecția anonimatului, că elementele acestor sisteme sunt vizibile pe vechiul Air Force One, însă nu apar în fotografiile noului avion donat de Qatar. Deși sistemele antirachetă au fost utilizate foarte rar de-a lungul timpului, ele sunt considerate componente esențiale pentru securitatea aeronavei prezidențiale.

Potrivit New York Times, oficialii americani nu consideră că Iranul pregătește în prezent un plan de asasinare a lui Donald Trump, în ciuda reluării atacurilor americane asupra Iranului.

Cu toate acestea, Serviciul Secret a apreciat că riscurile justifică folosirea vechiului Air Force One pentru plecarea din Ankara.

Donald Trump a oferit însă o altă explicație. Președintele american a afirmat că a ales să zboare cu vechiul avion pentru ca noua aeronavă să poată pleca înainte, să facă escale în bazele militare americane și să fie prezentată militarilor, deoarece este „magnifică”.