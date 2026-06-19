Timp de aproape patru decenii, silueta albastră a celebrului Boeing 747 a fost simbolul purtător de steag al puterii americane. Joi seară, la întoarcerea de la summitul G7 din Franța, una dintre cele două aeronave prezidențiale care au deservit Casa Albă încă din 1990 a atins pentru ultima oară pista Bazei Aeriene Andrews. A fost zborul de adio pentru Air Force One, un aparat îmbătrânit, dar încărcat de istorie, care a transportat fiecare președinte american de la George H.W. Bush încoace.

„Bine jucat, servitor bun și credincios. Ultima călătorie”, a fost mesajul de rămas-bun transmis pe rețeaua X de Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe.

Însă în timp ce oficialii americani își luau la revedere de la vechea aeronavă într-un hangar de lângă Washington, pe cer se pregătea deja să-i ia locul un succesor neobișnuit, care a stârnit vii dezbateri de securitate și etică pe ambele maluri ale Atlanticului.

Vineri, Armata Aerului a Statelor Unite a anunțat oficial că noul Air Force One a intrat în serviciu. Surpriza nu vine doar din designul ales – o livrea complet nouă în culorile roșu, alb și albastru –, ci mai ales din proveniența aparatului. Este vorba despre un Boeing 747 de mari dimensiuni, modificat masiv, care a fost donat statului american de către Qatar.

Obsedat încă din timpul primului său mandat de ideea de a schimba imaginea flotei prezidențiale, Donald Trump a păstrat ani la rând o machetă cu noul design chiar pe masa din Biroul Oval. Când Qatarul a oferit această aeronavă de lux, evaluată la câteva sute de milioane de dolari, președintele american a considerat că ar fi „stupid” să refuze un asemenea cadou, iar Pentagonul a acceptat oficial donația în cursul anului trecut.

Pentru a liniști criticile legate de destinația finală a acestui bun, s-a stabilit deja ca, la finalul utilizării sale, avionul să fie transferat către viitoarea bibliotecă prezidențială a lui Donald Trump din Miami, unde va rămâne ca piesă de expoziție.

Dincolo de spectacolul vizual, această tranziție a ridicat semne de întrebare majore la Washington. Experții în drept constituțional au invocat probleme etice stricte privind cadourile pe care un lider de la Casa Albă le poate primi din partea unei puteri străine.

Mai mult, comunitatea de securitate a privit cu reținere ideea ca cel mai securizat punct de comandă aerian al planetei să aibă la bază o aeronavă provenită dintr-un alt stat. Avioanele Air Force One nu sunt simple mijloace de transport, ci fortărețe zburătoare dotate cu sisteme sofisticate capabile să bruieze radarele inamice, să orbească rachetele ghidate termic prin scuturi cu infraroșu și să împrăștie fragmente metalice pentru a deruta atacurile ghidate.

Deși Guvernul SUA are un contract semnat cu gigantul Boeing pentru construcția de la zero a două noi aparate 747, acel program oficial a fost măcinat de întârzieri repetate și depășiri masive de costuri. În acest context de blocaj tehnologic, „soluția Qatar” a devenit rapidă și operațională. Modificat intens în ultimele luni conform celor mai stricte standarde guvernamentale și după o serie lungă de zboruri de test, noul gigant în haine tricolore este gata de acum să poarte președintele american spre destinațiile lumii.