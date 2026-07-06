Republica Moldova. Cunoscuta interpretă de muzică uşoară, Anastasia Lazariuc, originară din Republica Moldova, supranumită „Privighetoarea Moldovei” împlineşte azi 73 de ani.

Povestea de viaţă a interpretei este impresionantă: a avut o copilărie grea, a cunoscut sărăcia şi violenţa domestică, a început să muncească din adolescenţă, a trăit două mari iubiri şi a avut o carieră fulminantă datorită talentului şi a timbrului unic al a vocii sale.

De-a lungul carierei, a colaborat cu compozitori precum Eugen Doga, Ion Aldea-Teodorovici, Daria Radu, Mihai Constantinescu și mulți alții. S-a remarcat prin interpretarea unor piese devenite îndrăgite de public, precum „Seara albastră”, „Bună dimineața, spic de grâu”, „Fuga, fuga”, „Ca prima oară”, „Tu, dragostea mea”, „Nunta de argint”, „Să cântăm iubirea”, „Fața lunii”, „Mai stai” și „Clar de lună”.

În mai 2022, la Chișinău, a fost lansată cartea scriitoarei Elena Răileanu, „Privighetoarea viselor”, dedicată vieții și carierei cântăreței.

Artista s-a născut la 6 iulie 1953, în satul Bacioi, localitate din suburbia municipiului Chișinău. La vârsta de 14 a rămas orfană de tată. Familia o ducea greu şi Anastasia l-a rugat pe directorul şcolii să-i ofere ceva de lucru ca să-şi poate ajuta familia. Directorului i s-a făcut milă şi i-a oferit Anastasiei jumătate de salariu de dereticătoare, ca să facă curăţenie în sălile de clasă.

„Bine Anastasia, i-a zis directorul. Să muncești nu e o rușine, mai ales că tu vrei să-ți ajuți mama. După lecții vei rămâne să faci ordine în cabinetele copiilor din clasele primare. Poți începe chiar de mâine”, a spus acesta.

În adolescentă l-a cunoscut pe cel care urma să îi devină soț, Gheorghe Crigănuță.

„Într-o zi, după lecții, pe când Nastea (alint de la Anastasia) luase căldarea cu apă ca să-și îndeplinească munca, cineva o ajunse din urmă și apucă de căldare. Ea s-a întors brusc și când a văzut cine-i, mai n-a scăpat căldarea din mână. Era Ghiță Crigănuță, cel mai frumos și cel mai deștept băiat din școală, care învăța în clasa paralelă.Ghiță îi luă căldarea cu apă și o duse spre clasa unde urma să facă curățenie Nastea. Fata și-a dat seama că băiatul știa despre munca ei”, scrie Elena Răileanu în cartea ”Privighetoarea din vis”, despre viaţa Anastasiei Lazariuc.

Povestea lor de dragoste impresionase satul. Fiind supranumiţi „Romeo şi Julieta”. Totuşi, nu le-a fost dat să fie împreună până la sfârşitul vieţii.

Anastasia Lazariuc s-a căsătorit cu Gheorghe Crigănuţă în 1975 şi a născut doi copii, pe Ileana şi pe Andrei. Au divorţat 15 ani mai târziu, în anul 1990. Bărbatul, de profesie inginer, a căzut în patima alcoolului şi devenise gelos şi violent. Măcinat de boli, Gheorghe Grigănuţă s-a stins din viață în 2013, împăcat însă cu toată familia.

”Copiii au ținut mereu legătura cu el, l-au ajutat cu ce-au putut până în ultima clipă”, a mărturisit Anastasia Lazariuc pentru mass-media.

Cariera Anastasiei Lazariuc a început încă pe când era elevă la Şcoala de muzică „Ştefan Neaga” din Chişinău, debutând cu piesa „Seară albastră”, devenită şlagăr în scurt timp.

În anul 1973, a câştigat premiul al II-lea la Festivalul Cântecului de la Liepāja, Lituania, iar în anul 1975 a fost angajată pentru doi ani ca solistă la Filarmonica din Cernăuți, înlocuind-o pe renumita interpretă Sofia Rotaru. În anul 1977, a devenit solista orchestrei Radiodifuziunii din Chișinău.

Anastasia Lazariuc susține turnee în Statele Unite, India, Cambodgia, Belgia, Germania, ș.a. Colaborează frecvent cu Televiziunea din Moscova și înregistrează melodii pentru casa de discuri ”Melodia”. În anul 1982, a primit titlul de Artistă Emerită a Republicii Moldova.

În anul 1989, cu ocazia unui spectacol dedicat lui Eugen Doga de la Chișinău, Anastasia făcut cunoștință cu o echipă de artişti din România și astfel a apărut ideea unor turnee comune. Din echipa respectivă făceau parte Alexandru Arșinel, Mihai Constantinescu, Anda Călugăreanu. Este momentul în care Anastasia Lazariuc a început colaborarea cu Mihai Constantinescu. Cu acesta va face turnee în toată Republica Moldova și România.

Anastasia Lazariuc a cântat pentru prima oară în România în 1989. În anul 1990, a susţinut un recital la Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia. În anul 1992, Anastasia Lazariuc s-a stabilit cu traiul în România, unde a devenit cunoscută mai ales pentru duetele cu Mihai Constantinescu, cu care a avut și o idilă în acea perioadă.

În mai 2014, Anastasia Lazariuc a lansat două albume cu 40 cele mai bune piese ale sale, CD-urile fiind încadrate în cartea scrisă de Elena Răileanu.

În prezent, Anastasia susține spectacole restrânse, fiind solicitată în special la evenimente private. Deşi arată cu mult mai tânără pentru vârsta sa, în ultimii ani artista evită apariţiile publice.

În decembrie 2023, artistă a luat o decizie neașteptată chiar înainte de Revelion. Ea a declarat că vrea să își schimbe viața pentru că se simte epuizată. Aceasta a mai spus că orice om are nevoie de o pauză.