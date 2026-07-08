Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a pierdut definitiv procesul intentat de National Bank of Greece privind plata unor dobânzi fiscale aferente restituirii întârziate a unui impozit achitat fără a fi datorat. Printr-o hotărâre pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, instituția fiscală a fost obligată să achite băncii suma de 33.917.072 de lei, reprezentând dobânzi calculate până la data de 13 aprilie 2023.

Decizia este definitivă și pune capăt unui litigiu început în anul 2024.

În octombrie 2024, National Bank of Greece a deschis acțiune în instanță împotriva Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul ANAF.

Banca a contestat mai multe acte administrative prin care autoritatea fiscală a refuzat acordarea integrală a dobânzilor solicitate pentru restituirea cu întârziere a unei sume reprezentând impozit pe venit achitat necuvenit.

Potrivit cererii de chemare în judecată, instituția bancară a solicitat anularea parțială a deciziei de restituire și a procesului-verbal privind calculul dobânzilor, precum și recunoașterea dreptului de a încasa diferența de dobânzi fiscale în valoare de 33.917.072 de lei.

De asemenea, banca a cerut obligarea ANAF la plata efectivă a acestei sume, precum și a cheltuielilor de judecată., potrivit justnews.ro.

În iulie 2025, Curtea de Apel București a admis parțial acțiunea formulată de National Bank of Greece.

Instanța a stabilit că banca avea dreptul la dobânzi fiscale aferente unei sume de 17.958.001 lei, reprezentând impozit pe venit achitat fără a fi datorat, și a obligat ANAF să calculeze și să plătească dobânzile corespunzătoare până la data restituirii efective a banilor.

Atât ANAF, cât și National Bank of Greece au atacat însă hotărârea cu recurs.

Dosarul a ajuns pe masa judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție, care au analizat atât recursul formulat de ANAF, cât și recursul incident depus de bancă.

Prin decizia pronunțată la 24 iunie 2026, instanța supremă a admis parțial ambele căi de atac, a casat în parte hotărârea Curții de Apel și, rejudecând cauza, a stabilit că ANAF trebuie să plătească National Bank of Greece 33.917.072 de lei, reprezentând dobânzi fiscale calculate până la 13 aprilie 2023.

Celelalte dispoziții ale sentinței pronunțate de Curtea de Apel București au fost menținute. Hotărârea este definitivă.

National Bank of Greece este una dintre cele mai vechi instituții bancare din Grecia, cu sediul la Atena și operațiuni în mai multe state din Europa, Africa și Asia.

Grupul a intrat pe piața românească în anul 2003, când a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni al Băncii Românești de la Fondul Româno-American pentru Investiții.

La apogeul prezenței sale în România, grupul controla mai multe companii, printre care Banca Românească, ETEBA România, Garanta Asigurări și NBG Leasing IFN.

Ulterior, National Bank of Greece și-a redus treptat expunerea pe piața locală. În 2019, banca a vândut Banca Românească către EximBank, iar în 2021 a cedat și divizia de asigurări Ethniki, prin care controla Garanta Asigurări.

Litigiul nu a vizat obligația de restituire a impozitului propriu-zis, ci dobânzile fiscale pe care banca susține că avea dreptul să le primească pentru perioada în care statul a întârziat restituirea unei sume încasate fără temei legal.

Prin hotărârea definitivă a Înaltei Curți, ANAF este obligată să achite integral dobânzile stabilite de instanță, în cuantum de 33.917.072 de lei, ceea ce reprezintă una dintre cele mai importante sume acordate într-un litigiu fiscal privind plata dobânzilor pentru restituirea întârziată a unor obligații fiscale.